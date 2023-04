Il Patriarca, anticipazioni della terza puntata: Elisa dichiara guerra ai Bandera

Nuovi colpi di scena nella terza puntata de ‘Il Patriarca’, la serie tv sulla saga familiare dei Bandera diretta e interpretata da Claudio Amendola. La storia gira intorno a un uomo senza scrupoli, Nemo, e la sua malattia che lo costringe a lasciare l’impero economico che ha costruito. Nella puntata che andrà in onda questa sera, venerdì 28 aprile su Canale 5, un nuovo tassello renderà ancora più intricata la spietata faida per la successione della Deep Sea: da un ultimo carico di droga che rischia di mettere in crisi Nemo all’ascesa continua di Malcom e l’entrata in politica di Elisa. Tutte le anticipazioni della terza puntata de ‘Il Patriarca’.

Anticipazioni della terza puntata

Nella terza puntata della fiction, il patriarca Nemo Bandera (Claudio Amendola) affida sempre più responsabilità a Malcolm (Carlo Calderone), suscitando la gelosia del figlioccio Mario Rizzi (Raniero Monaco di Lapio). Tutto si complica quando la spietata Elisa (Giulia Bevilacqua) decide di candidarsi a sindaco della città di Levante, teatro dei traffici illeciti della Deep Sea. Elisa scende in politica e si schiera pubblicamente contro i Bandera, aumentando gli attriti nella faida. Lara (Neva Leoni) – la figlia illegittima e ribelle di Nemo, ma che è anche quella che più gli assomiglia caratterialmente – trova lavoro in una fabbrica del posto. Ma, quando sembrava che Lara, perennemente in lotta contro lo strapotere del padre, avesse trovato una stabilità economica, la fabbrica chiude. L’attività cessa a causa della crisi in cui versa la Deep Sea: la decisione viene presa da Mario che, contro la volontà di Nemo. Per risollevare le sorti dell'azienda, Nemo decide di far arrivare un altro carico di droga dal Sudamerica, ad un patto: dovrà essere l'ultimo.

La trama

Nemo Bandera è un imprenditore carismatico che ha portato la sua azienda, la Deep Sea, a diventare una delle aziende più importanti della Puglia, grazie alla sua abilità negli affari, ma anche ai traffici illeciti che hanno la base nel porto della sua città, Levante. All'improvviso, però, la vita di Nemo viene sconvolta dalla scoperta di essere affetto da una malattia degenerativa, l'Alzheimer, destinata a non lasciargli scampo. A cambiare tutto è la consapevolezza del patriarca che presto non sarà più in grado di portare avanti il suo impero economico. Solo il suo braccio destro Ferro (Michele De Virgilio) è a conoscenza della malattia, mentre alla moglie Serena (Antonia Liskova) e ai suoi due figli – Nina (Giulia Schiavo) e Carlo (Carmine Buschini) – Nemo racconta di volersi ritirare dagli affari e di voler scegliere il suo erede alla guida dell'azienda. A quel punto, nella famiglia si scatena la guerra per la successione al trono. A rendere la situazione più difficile, è la presenza della figlia illegittima dell'imprenditore – Lara, nata da una precedente relazione con una donna di cui Nemo è stato profondamente innamorato – il senso di giustizia dell’incorruttibile ispettore Monterosso (Primo Reggiani) e la sete di vendetta del boss locale, il Tigre (Antonio De Matteo).

I temi della fiction

“Il Patriarca è una serie che porta sullo schermo dei personaggi e delle storie molto coinvolgenti, giocate su grandi temi universali come la ricerca del potere, i compromessi che questo spesso richiede per essere mantenuto e allo stesso tempo la forza dei legami familiari e dell’amore, capaci di sconvolgere la vita e di portare a decisioni estreme”, ha spiegato la produttrice della serie, Camilla Nesbitt, al debutto de ‘Il Patriarca’.

Dove vedere ‘Il Patriarca’

La terza puntata della fiction ‘Il Patriarca’ andrà in onda questa sera, venerdì 29 aprile, alle 21.25 su Canale 5. Sarà possibile vedere i due episodi della seconda puntata anche in streaming su Mediaset Infinity, dove è disponibile anche le prime due puntate della nuova serie di Claudio Amendola: la prima puntata è andata in onda il 14 aprile, mentre la seconda puntata è stata trasmessa il 21 aprile. Sono sei le puntate della prima stagione della fiction.