Il Patriarca, anticipazioni della seconda puntata: trama e colpi di scena

Roma, 21 aprile 2023 – Nemo Bandera dovrà fronteggiate i suoi incubi peggiori, la malattia che lo divora e la faida familiare che rischia di erodere la stabilità e il futuro della Deep Sea. Va in onda questa sera, venerdì 21 aprile, su Canale 5 la seconda puntata da ‘Il Patriarca’, la nuova fiction di Claudio Amendola, regista e protagonista della serie, girata tra la Puglia e il Lazio.

Nei primi due episodi della prima puntata di venerdì scorso, Amendola ha messo a fuoco gli elementi salienti della trama: il carattere determinato e impetuoso dell’imprenditore senza scrupoli di Nemo Bandera, la galassia di collaboratori pronti a seguirlo (ma anche a tradirlo) per interesse, la famiglia creata senza amore con la figlia del boss che gli ha garantito una carriera di successo. A minacciare il futuro e la tranquillità di Bandera c’è il nemico numero uno: l'Alzheimer. Dopo l’annuncio a sorpresa di Nemo, deciso a lasciare l’azienda a uno dei suoi figli, nella prima puntata è iniziata quella che diventerà una vera e propria guerra di successione che terrà gli spettatori incollati alla tv per sei prime serate. Ecco cosa succederà nella puntata di questa sera.

Anticipazioni della seconda puntata

Nemo Bandera (Claudio Amendola) deve fronteggiare due temibili nemici: il Tigre, un boss senza scrupoli che minaccia gli affetti più vicini al Patriarca, e l'ispettore Monterosso, che vuole incastrarlo per l'omicidio di Buscemi.

La giovane Lara – la figlia illegittima e ribelle del Patriarca, interpretata da Neva Leoni – si avvicina a Malcolm, il nuovo contabile di Nemo, che però nasconde un misterioso segreto. Il figlio Carlo (Carmine Buschini), con l'aiuto della madre Serena (Antonia Liskova), cerca di dimostrare al padre di poter essere il suo degno erede. Intanto, Mario (Raniero Monaco di Lapio) – il figlioccio cresciuto sotto l’ala di Nemo dopo la morte del padre e diventato un avvocato spregiudicato, che cerca di ipotecarsi il futuro – corteggia Nina (Giulia Schiavo) e vorrebbe convincerla a sposarlo poter prendere il posto di Nemo alla guida della Deep Sea. Ma la sua compagna Elisa (Giulia Bevilacqua), che sul principio lo aveva sostenuto nel corteggiamento pensando di usare Nina come un’utile pedina, gli riserva una sorpresa inaspettata.

Dove vedere ‘Il Patriarca’

‘Il Patriarca’ va in onda su Canale 5 alle 21.20 di questa sera, venerdì 21 aprile. È possibile vedere i due episodi della seconda puntata anche in streaming su Mediaset Infinity, dove è disponibile anche la prima puntata della nuova serie di Claudio Amendola, andata in onda venerdì scorso.