Pechino Express 2023: eliminato Totò Schillaci. Bastianich in lacrime

Roma, 5 maggio 2023 – Puntata all'ultimo respiro quella di ieri sera di "Pechino Express". Con triplo colpo di scena: il duro Joe Bastianich che per la prima volta si scioglie in lacrime, l'uscita della coppia forse più amata del reality, quella dei Siculi, il combattente Totò Schillaci – che ha preso parte al reality per dimostrare che ci sono avventura, forza ed emozioni anche dopo la diagnosi di un tumore al colon – e la finale in forse per la coppia più forte quella di Federica Pellegrini col marito Matteo Giunta.

In gioco c'erano le quattro le coppie semifinaliste: Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”; Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”; Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”; Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”. Per loro, la nona tappa dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia ha preso il via da Oudong con un compagno di viaggio inaspettato: il rapper Jake La Furia, nella versione di un simpatico “malus musicale”. Poi al villaggio galleggiante di Kampong Loung le prime due coppie a firmare il Libro Rosso, quella degli "Italo Americani" e quella dei "Novelli Sposi", si sono sfidate nella prova vantaggio per guadagnare un posto nella classifica finale. Vincitori _ anche perché si trattava in buona sostanza di preparare un pranzo per i piccoli di allievi di una scuola _ il "masterchef" Bastianich e Belfiore.

Nella puntata in onda su Sky e in streaming su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, tra fioretti e curiosi mezzi di trasporto, hanno preso vita le ostilità e le alleanze sulla strada verso il traguardo di tappa a Battambang: le "Mediterranee" hanno accusato Giunta di aver trattato male i locali; la Pellegrini però, nel corso della gara che ha fatto saltare i nervi al marito, si è fatta male a una caviglia. Per tutti la corsa verso il Tappeto Rosso è stata comunque più difficile del solito: anche Bastianch ha avuto un incidente, che gli ha causato un problema a un ginocchio. Alla fine Bastianich e Belfiore hanno comunque raggiunto il primo posto, seguiti dalle Mediterranee; terzi i "Novelli Sposi", quarti i "Siculi", entrambi a rischio eliminazione.

A quel punto è toccato a Bastianich decidere quale delle due coppie eliminare, ed è stato in quel momento che il granitico giudice di "Masterchef" è scoppiato in lacrime: ha scelto Totò e Barbara, con i quali ha detto però di condividere le difficoltà di vita e di riscatto, e ha "graziato" Federica e Matteo perché se - nella prossima puntata - vittoria sia, vittoria sia contro i "più forti", come sempre detto.

Il sottofinale di puntata però lascia aperta l'incertezza: una Federica in lacrime pare pronta ad abbandonare la gara, per l'infortunio. Sarà così?