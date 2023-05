‘Il gladiatore 2’, Pedro Pascal in trattativa per il sequel. Trama e cast

Pedro Pascal potrebbe essere tra i protagonisti de ‘Il Gladiatore 2’, il sequel più atteso del capolavoro di Ridley Scott. L’attore cileno – che il 1° maggio ha sfilato sulla passerella del Met Gala 2023 al ‘Metropolitan Museum of Art’ di New York – è in trattativa per entrare nel cast del secondo atto del film ambientato nell’antica Roma atteso nelle sale il 22 novembre 2024. É ancora top-secret il ruolo proposto a Pascal – salito alla ribalta nei panni di Oberyn Martell nell'acclamata serie televisiva ‘Il Trono di Spade' e celebrato come star in ‘The Last of Us’ e ‘The Mandalorian’ – che potrebbe firmare a breve un contratto milionario e coronare un momento di grandi successi.

Il Gladiatore 2: il cast

Sarà ancora Ridley Scott a dirigere il sequel de ‘Il Gladiatore’, premiato agli Oscar 2001 come miglior film dell’anno con l'indimenticabile Russell Crowe nel ruolo dell’ex generale Massimo Decimo Meridio venduto come schiavo e costretto a combattere come gladiatore. Paramount ha già confermato Paul Mescal (candidato agli Oscar 2023 per Aftersun) nel ruolo del protagonista Lucius. Il ruolo proposto a Pedro Pascal è ancora sotto embargo ma, visto il successo crescente dell’attore, sarà sicuramente una parte di primo piano. Hollywood ha gli occhi puntati sul nuovo progetto di Scott, tant’è che il casting per il ruolo da protagonista è stato agguerritissimo. Tra le prime conferme, nel cast, ci saranno: Barry Keoghan, Joseph Quinn, Connie Nielsen – che tornerà nei panni di Lucilla, la sorella di Commodo – e Denzel Washington. Sarà un’impresa titanica doppiare il successo mondiale del primo Gladiatore, che ormai più di vent’anni fa fu insignito di 12 nomination e 5 premi Oscar.

La trama

La storia del sequel sarà incentrata sulla figura di Lucius (Paul Mescal), nipote dell’imperatore Commodo – che nel film originale è stato interpretato da Joaquin Phoenix – e figlio di Lucilla (Connie Nielsen). Djimon Hounsou dovrebbe tornare nei panni di Juba, uno dei gladiatori dell’arena e un tempo alleato di Maximus. Il secondo capitolo sarà ambientato 30 anni dopo il primo film e narrerà le gesta di Lucius, nipote dell’imperatore salvato proprio da Massimo Decimo Meridio, ai tempi interpretato da Russell Crowe. La sceneggiatura è stata affidata a David Scarpa, che ha già lavorato con Ridley Scott in ‘All The Money in the world’. Il primo Gladiatore è stato un successo planetario: ha incassato 460 milioni di dollari al botteghino e cinque statuette agli Oscar, tra cui miglior film e miglior attore per Crowe.

Pedro Pascal: i prossimi film

É un periodo di grandi impegni per Pedro Pascal. Nelle prossime settimane lo vedremo nei panni di Silva come co-protagonista insieme a Ethan Hawke in ‘Strange Way of Life’, il corto di Pedro Almodóvar a metà tra western e romance. La pellicola sarà in concorso al Festival di Cannes. A settembre, Pedro sarà tra i protagonisti del film di Ethan Coen ‘Drive-Away Dolls’ ed fine anno arriverà nelle sale anche con ‘Freaky Tales’ di Anna Boden e Ryan Fleck.