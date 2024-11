Film su Sky e Now a novembre 2024

Menù ricco e variegato quello di novembre 2024 per quanto riguarda i film in arrivo per arricchire il catalogo delle offerte di Sky e NOW. Pellicole internazionali e un’esclusiva italiana (con Luca Argentero protagonista) sono al centro delle offerte per gli abbonati della piattaforma streaming e del canale satellitare. A seguire i titoli più interessanti, con la data di rilascio.

Back to Black

Dramma biografico del 2024, è incentrato sulla vita della cantautrice inglese Amy Winehouse, interpretata da Marisa Abela. Il film vede alla regia Sam Taylor-Johnson ed è stato scritto da Matt Greenhalgh. Accanto alla Abela troviamo anche Jack O'Connell, Eddie Marsan e Lesley Manville.

Dopo l’improvvisa morte della Winehouse nel luglio 2011, numerosi registi si sono avvicinati al progetto di dare vita a un biopic sulla vita dell’artista ma poi tutto quanto si è sempre arenato. Solo nel 2018, la tenuta di Winehouse ha annunciato di aver firmato un accordo per un film sulla sua vita e carriera. Con un budget di 30 milioni di dollari, ha appena sfiorato i 51 milioni di dollari di incassi, ottenendo un tiepido riscontro da parte del pubblico e della critica, non entusiasta del risultato. Dal 4 novembre 2024.

The Fall Guy

Genere action-comedy, la pellicola vede protagonisti Ryan Gosling ed Emily Blunt. Possiamo seguire la storia di Colt Seavers, uno stuntman che, successivamente a un grave incidente, decide di abbandonare la sua professione e anche la sua fidanzata, Jody. Ma, improvvisamente, gli viene offerta l’opportunità di lavorare sul primo film da regista di Jody. Quando accetta, però, scopre che dovrà ritrovare la star scomparsa del film. Un mix di azione e umorismo con buone recensioni da parte della critica ma un riscontro, al box office, inferiore rispetto alle aspettative. Con un budget parecchio alto (dai 125 ai 150 milioni dollari), non è andato oltre i 181,1 in tutto il mondo. Calcolando promozioni varie, non è stato sicuramente il successo atteso alla vigilia, nonostante i due nomi di richiamo come protagonisti. Dall’11 novembre.

IF- Gli amici immaginari

Una pellicola che vuole unire fantasia e realtà. Cal e sua figlia Bea hanno il dono di poter vedere gli “If”, amici immaginari che, sebbene abbandonati quando gli esseri umani diventano adulti, continuano a esistere. Bea scopre di essere la prescelta per salvare questi esseri dimenticati, dando vita a una magica e commovente avventura. Un film perfetto per tutta la famiglia che sarà disponibile dal 18 novembre 2024.

Il colore viola

Si tratta del remake del celebre film interpretato da Whoopi Goldberg, nonché adattamento musicale del celebre romanzo di Alice Walker. La pellicola è ambientata nella Georgia segregazionista del primo Novecento e racconta la vita di Celie, vittima di abusi e violenze, ma che sarà in grado di trovare la sua salvezza grazie alla futura nuora Sofia e alla cantante blues Shug Avery. Dal 19 novembre.

La coda del diavolo

Si tratta di una esclusiva per Sky e NOW. Con Luca Argentero protagonista, nei panni di Sante Moras, ex poliziotto oggi guardia carceraria. L’uomo si ritrova accusato di un omicidio che non ha commesso. Si ritrova costretto a fuggire ed è inseguito dal commissario Tommaso Lago (Francesco Acquaroli). Grazie al supporto di Fabiana Lai, una giornalista che segue il caso, non ha altre opzioni che scoprire la verità e dare un volto al vero colpevole. Dal 25 novembre 2024.