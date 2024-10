I film in uscita a novembre 2024 al cinema

Sono previste numerose uscite nel mese di novembre 2024, nei cinema, tra pellicole italiane e internazionali, pronte a conquistare i piani alti del box office. Diversi generi – dal drammatico all’horror – per cercare di accontentare i gusti del pubblico. A seguire potete trovare una serie di titoli da non perdere in arrivo nelle prossime settimane.

Il ragazzo dai pantaloni rosa

Questa intensa pellicola è – purtroppo – tratta da una storia vera. Per colpa di un lavaggio sbagliato, i pantaloni rossi che Teresa, la madre del giovane Andrea, aveva regalato al figlio si sono tinti di rosa. Il figlio, però, decise di indossarli ugualmente, senza pensare alle reazioni dei suoi compagni di scuola. Non era quel colore ad averlo turbato ma saranno, invece, le reazioni ignoranti e discriminatorie dei suoi compagni di classe ad arrivare in maniera violenta e continuativa. I ragazzi aprono addirittura una pagina Facebook per schernire il suo compagno. Teresa Manes venne a sapere dell'esistenza della pagina solo dopo la morte del figlio. La storia di Andrea ha rappresentato il primo caso in Italia di bullismo e cyberbullismo che ha portato al suicidio di un minorenne. Il film è tratto dal libro "Andrea, Oltre il Pantalone Rosa" (edito da Graus), scritto dalla madre e, nel 2021, il Presidente Sergio Mattarella le ha conferito l'onorificenza di Cavaliere. Ad accompagnare le immagini, la commovente canzone di Arisa, “Canta ancora”. Disponibile nelle sale dal 7 novembre 2024.

Terrifier 3

Dopo l’anteprima in alcuni cinema selezionati prevista per il 31 ottobre 2024 – in occasione della festa di Halloween – sarà disponibile dal 7 novembre prossimo il terzo capitolo della saga horror splatter firmata Damien Leone. La storia riprendere esattamente cinque anni dopo quanti avvenuto nel secondo capitolo. Sienna prova a lasciarsi alle spalle l’incubo vissuto e viene ospitata dagli zii per le festività di Natale. Anche suo fratello Jonathan prova a lasciare da parte i traumi del passato e si concentra sull’università. Ma Art il clown, benché decapitato da Sienna alla fine del film precedente, non è morto e, ripristinata la sua integrità fisica, ha intenzione di vendicarsi e di colpire in compagnia di Victoria, liberata dal manicomio criminale nel quale era rinchiusa. Sienna si ritroverà quindi ancora di fronte alla sua crudele nemesi nel tentativo di sopravvivere. Per la prima volta la storia truculenta di Art il Clown atterra al cinema visto l’effetto cult che è nato insieme al titolo. Mossa che si è rivelata vincente visto che al cinema, nel primo weekend, ha conquistato la vetta con 18 milioni di dollari di incassi e battendo Joker: Folie à Deux.

Flow – Un mondo da salvare

Applaudito dalla critica, il cartoni animato è ambientato in un mondo distopico dove gli esseri umani sembrano essere scomparsi. Con l'arrivo di un'inondazione, un gatto è costretto a mettersi in salvo su una barca, insieme a un gruppo di animali. Tra paesaggi di abbagliante bellezza e pericoli imprevisti, il viaggio farà capire a tutti che l'unione è la loro vera forza. E lo stesso felino si ritrova a dover superare la sua paura ancestrale per l’acqua. Dal 7 novembre 2024.

Il gladiatore 2

C’è attesa e curiosità sulla pellicola diretta da Ridley Scott, in uscita 24 anni dopo il successo del primo capitolo. In quel caso il protagonista era Russell Crowe mentre in questo sequel troviamo Paul Mescal. Ecco la trama: a distanza di vent’anni dalla morte di Massimo Decimo Meridio, il giovane Lucio, nipote di Marco Aurelio e figlio di Lucilla, si ritrova a essere ridotto in schiavitù in seguito alla conquista della Numidia. Lì viveva con la moglie e il figlio e tutto è opera delle centurie di Marco Acacio. Prendendo ispirazione proprio a Massimo, Lucio sceglie di combattere come gladiatore e sfidare il potere degli imperatori Caracalla e Geta. Sul progetto le aspettative sono alte, basti pensare che un terzo capitolo si trova già nelle prime fasi di sviluppo. Le prime previsioni parlano di un probabile secondo posto al box office americano, dietro Wicked. In Italia arriverà nei cinema il 14 novembre 2024.

Una terapia di gruppo

Nel catalogo di novembre troviamo anche una commedia italiana con Margherita Buy, Claudio Santamaria e Claudio Bisio. Un gruppo di pazienti affetti da disturbo ossessivo compulsivo, per errore, hanno l’appuntamento alla stessa ora nello studio di un luminare della psicoterapia. Così, involontariamente, si ritrovano a condividere la stessa stanza in attesa dell'arrivo del dottore che però, è in ritardo. Ingresso dopo ingresso, iniziano ad affiorare i disturbi da cui sono affetti e che rendono complicata la loro vita sociale e affettiva. E così, dopo essere riusciti a creare un rapporto di reciproca fiducia tra di loro, inizia una esilarante terapia di gruppo autogestita. La pellicola è un libero adattamento del lungometraggio spagnolo 'Toc Toc'. Nei cinema dal 21 novembre 2024.

Wicked – Parte I

Elphaba Thropp e Galinda Upland sono amiche nella magica terra di Oz. Il loro destino è ben noto: diventeranno rispettivamente la strega cattiva dell'Ovest e la strega buona del Sud. E questo film racconta proprio questa storia. La trasposizione dei musical di maggior successo al mondo arriva al cinema in una versione divisa in due capitoli. Le protagoniste sono affidate alla straordinaria voce di Cynthia Erivo (nei panni della verde Elphaba) e alla pop star Ariana Grande (in quelli di Galinda), inoltre partecipano Jeff Goldblum e Michele Yeoh. Dal 21 novembre 2024.

Oceania 2

Bisognerà attendere il 27 novembre 2024 per potere vedere, nelle sale italiane, Oceania 2. La pellicola, prodotta dalla Disney, arriva a distanza di 8 anni dal primo capitolo. La storia riparte tre anni dopo gli eventi del primo film. Vaiana riceve una chiamata inaspettata dai suoi antenati esploratori e dà vita alla sua squadra, riunendosi con il suo amico, il semidio Maui. Mentre si ritrovano a viaggiare verso i lontani mari dell'Oceania per spezzare la maledizione del dio Nalo sull'isola nascosta di Motufetu, il gruppo è costretto anche ad affrontare vecchi e nuovi nemici, tra cui Kakamora e la dea della malavita Matangi. Le previsioni sembrano assicurare alti incassi alla pellicola, in terra americana, anche in vista del periodo favorevole per gli incassi, l’ultimo weekend di novembre che combacia con il periodo del Ringraziamento. Riuscirà a battere il record attualmente saldo da Frozen, nel 2013?