‘Ricomincio da Taaac’, quando esce il film del Milanese Imbruttito

Dopo una breve anteprima ad agosto, sarà disponibile nelle sale cinematografiche, a partire dal 26 settembre prossimo, il film “Ricomincio da Taaac”, con protagonista il noto ‘signor Imbruttito’, nuovamente alle prese con una situazione non facile da gestire e fonte di curiosi spunti comici. Ecco tutte le anticipazioni sulla pellicola.

Ricomincio da Taaac, la trama

La trama ufficiale del film è questa: “L’iconico “Signor Imbruttito” (Germano Lanzoni) perde lavoro, casa e famiglia a seguito dell’acquisizione della sua azienda da parte di una multinazionale americana, la Blacksun, molto attenta all’inclusione e alla sostenibilità; per sbarcare il lunario, si ritroverà a fare il rider e altri lavori umili che da sempre ha disprezzato e dileggiato, in un divertente contrappasso dantesco”. Numerosi i colleghi noti che fanno parte del cast della pellicola: Valerio Airò Rochelmeyer, Brenda Lodigiani, Maurizio Bousso, Paolo Calabresi, Claudio Bisio e Raul Cremona.

Il successo del Milanese Imbruttito

Protagonista del film è Germano Lanzoni che interpreta proprio Il Milanese Imbruttito, personaggio creato dall’attore comico e youtuber italiano. Lanzoni ha iniziato a far parte, nel 2011 de “Il Terzo Segreto di Satira”, un collettivo di videomaker che ha iniziato ad avere sempre più successo sul web grazie ad alcune clip e parodie condivise e diventate virali grazie ad Internet. Anche la tv inizia a notarli e prende il via anche una collaborazione con alcuni programmi come Ballarò, Piazzapulita e Report. Il personaggio che ha dato la fama assoluta a Germano Lanzoni, in particolare, è stato proprio il Milanese Imbruttito che racchiude e ironizza sulle caratteristiche del tipico imprenditore milanese che pensa solo a fatturare, guadagnare e si sente sempre il più potente e vincente. Alcuni modi di dire diventano talmente noti da assumere il sapore di veri e propri tormentoni. Il riscontro e l’attenzione del pubblico sono tali da far nascere un sito ufficiale dall’omonimo nome, una serie di tazze, magliette e cappellini che riportano le frasi tipiche e più note, da “Chi va piano non è di Milano” a “All you need is fatturare”. Nel 2021 avviene il primo passo importante con la realizzazione del film “Mollo tutto e apro un chiringuito”. La trama vedeva proprio il signor Imbruttito, piccolo imprenditore milanese, al centro di un importante affare saltato. Questo improvviso insuccesso inaspettato lo fa cadere in una profonda depressione. Senza più alcuni stimolo e deluso da quanto accaduto, decide di cambiare vita, di abbandonare il suo lavoro e compie un azzardo: l’acquisto di un baretto in Sardegna da un suo amico. Ma questo investimento e questa scelta si rivelano un vero e proprio buco nell’acqua… Al botteghino la pellicola non ha particolarmente brillato, superando di poco gli 816,000 euro. Anche in questo primo film, accanto a Lanzoni possiamo trovare Valerio Airò Rochelmeyer, presente anche nel cast di “Ricomincio da Taaac”. Come accaduto anche per il debutto sul grande schermo, nella regia di entrambe le pellicole troviamo alcuni componenti de “Il terzo segreto di Satira”, del quale Lanzoni fa ancora parte. La regia del film, in uscita il 26 settembre prossimo, è firmata e diretta da Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi.