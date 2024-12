Tutti i film Disney in arrivo al cinema nel 2025

Roma, 19 dicembre 2024 – Sono numerosi i titoli Disney in arrivo nel 2025. Non solo pellicole d’animazione (tra queste anche una rimandata e rinviata da mesi) ma anche sequel molto attesi. A seguire un elenco con alcuni dei film che potremo gustarci nei prossimi mesi.

Biancaneve

Forse ci siamo davvero. Dopo mesi e mesi di rinvii, polemiche legate alla rappresentazione dei 7 nani e revisioni di sceneggiature e personaggi che non hanno convinto i distributori, Biancaneve è attesa nei cinema a partire dal 20 marzo 2025. Si tratta di un adattamento live action del film d'animazione Disney del 1937 “Biancaneve e i sette nani”. Gal Gadot interpreta il ruolo della regina cattiva nella produzione Disney diretta da Marc Webb mentre Rachel Zegler vestirà i panni della protagonista Biancaneve.

The Fantastic Four – First steps

Siamo pronti al ritorno sul grande schermo di una delle famiglie più iconiche della Marvel, i Fantastici Quattro. Il film era già stato annunciato, però ancora nulla è noto in merito al cast, al regista e alla presenza (scontata?) del Dottor Destino. Nonostante tutti questi “misteri” che ancora aleggiano, il film sarà distribuito dal 25 luglio 2025.

Lilo e Stitch

C’è sempre timore quando si parla di remake e ancora di più quando avviene verso una delle pellicole più amate. Eppure sarà così. Il remake live action del film d'animazione (uscito nel 2002) sarà nelle sale dal 21 maggio. L’ambientazione è sempre quella delle Hawaii dove una giovane ragazza solitaria incontra un cane alieno di nome Stitch. Il suo scopo è quello distruggere le terra ma fra loro nasce subito un bel legame e si ritrovano ad affrontare non solo alieni che cercano di riportare a casa Stitch, ma anche assistenti sociali che tentano di separarli.

Elio

Ancora non si sa quando sarà distribuito ma la pellicola d’animazione vede protagonista un ragazzo con una fervida immaginazione che si ritrova teletrasportato nel Comuniverso, un'organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane. Viene scambiato come ambasciatore della Terra e, completamente impreparato a questo tipo di pressione, Elio si ritrova a dare nuovi legami con eccentriche e curiose forme di vita aliene mentre scopre sempre più di se stesse e del suo posto nel mondo.

Quel pazzo venerdì 2

Finalmente l’auspicato sequel sarà presto realtà. Il film riprende la storia diversi anni dopo che Tess (Curtis) e Anna (Lindsay Lohan) hanno attraversato una crisi di identità. Anna ha ora una figlia e una futura figliastra. Mentre affrontano la moltitudine di sfide che si presentano quando due famiglie si uniscono, Tess e Anna scoprono che la fortuna potrebbe davvero colpire due volte. E anche gli scambi di identità e di corpi. Dal 6 agosto 2025.

Aladdin 2

Sarà Guy Ritchie a dirigere il seguito del remake Aladdin (uscito 2019), che ha incassato un miliardo di dollari in tutto il mondo. La Disney ha confermato un sequel in uscita nel 2025, ma non sarà ispirato - come in molti potrebbero pensare - a Il ritorno di Jafar (1994) e Aladdin e il re dei ladri (1996), i due seguiti animati del cartone animato. Sarà riportata una storia del tutto nuova che si ambienterà perfettamente e coerentemente nel mondo Disney. Ancora ignota la data d’uscita del film live action.