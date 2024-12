'Dexter: Original Sin', il serial killer “giustiziere” torna in un prequel

“In principio era il sangue e il codice che mi ha insegnato mio padre”. La voce è inconfondibile quella di Michael C. Hall, ovvero Dexter Morgan, esperto forense della polizia scientifica di Miami specializzato nell'analisi delle tracce ematiche. Ma dietro la sua rispettabile posizione lavorativa, l'uomo nasconde un segreto: è un serial killer... di serial killer.

Grazie all'aiuto del padre adottivo, Dexter ha imparato a dare la caccia solo agli assassini che non hanno ottenuto dal sistema penale una pena adeguata per i loro crimini. Dopo la serie targata Showtime ispirata al romanzo 'La mano sinistra di Dio' di Jeff Lindsay che porta il suo nome - andata in onda dal 2006 al 2013 per un totale di otto stagioni – e un sequel ambientato a dieci anni di distanza, 'Dexter: New Blood', che ha debuttato nel 2021, dal 13 dicembre su Paramount+ arriva 'Dexter: Original Sin'. Un prequel creato da Clyde Phillips con protagonista Patrick Gibson ('The OA', 'Shadow and Bone') nei panni del giovane studente di medicina che si trasforma in assassino professionista. Ambientata nella Miami del 1991, la serie si concentra proprio sugli impulsi omicidi dell'aspirante tecnico forense e sulla sua voce interiore chiamata “il passeggero oscuro” che deve imparare a gestire.

Ci riuscirà - mentre parallelamente inizia il suo stage presso il dipartimento di polizia della città della Florida - grazie all'aiuto del padre Harry (interpretato da Christian Slater) che scriverà al figlio un codice da seguire attentamente per trovare ed eliminare dalla società delinquenti senza essere identificato. Come già sottolineato nel trailer che ne ha anticipato l'uscita, 'Dexter: Original Sin' è legata a doppio filo con 'New Blood' grazie alla sua sequenza finale che vede il protagonista a terra dopo essere stato colpito da una fucilata sparata dal figlio ritrovato, Harrison (Jack Alcott). Nel cast del prequel anche Molly Brown nei panni della sorella Debra, Patrick Dempsey in quelli di Aaron Spencer, Christina Milian in quelli di Maria LaGuerta e la presenza come guest star di Sarah Michelle Gellar.

Anche Michael C. Hall sarà presente. Sua è infatti la voce interiore del personaggio. Secondo quando riportato da ScreenRant, durante il panel della Paramount al Comic Con Experience in Brasile, sia Patrick Gibson che Christian Slater hanno parlato del suo coinvolgimento nello show. Hall era presente, collegato in video, alla prima lettura del copione del prequel. “Mi ha passato il testimone”, ha raccontato Gibson. “Ha detto che gli era piaciuto tutto quello che aveva visto e sentito durante quell'incontro. È stato un grande sollievo”.