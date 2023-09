Chi è Cillian Murphy, il protagonista di ‘Oppenheimer’

New York, 5 settembre 2023 – Dopo il successo nelle sale, in estate, di ‘Barbie’, sul finire della stagione il film del momento è diventato ‘Oppenheimer’. Il lungometraggio narra la storia di J. Robert Oppenheimer, per l’appunto, conosciuto come il padre della bomba atomica per il suo ruolo determinante durante la Seconda Guerra Mondiale. Il cosiddetto Progetto Manhattan, a cui partecipò Oppenheimer, portò alla prima esplosione di un'arma nucleare nella storia, un evento che ebbe luogo il 16 luglio 1945 nel deserto della Jornada del Muerto. Nel film, che è stato concepito come un thriller dal regista e sceneggiatore Christopher Nolan, Cillian Murphy veste i panni del controverso fisico americano.

Gli inizi

Murphy è nato a Douglas, sobborgo di Cork, in Irlanda. Classe 1976, festeggia il compleanno il 25 maggio. Anche se è diventato un affermato attore teatrale e cinematografico, Cillian (si pronuncia Killian) ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo e dell’arte come musicista rock. Dopo aver rifiutato un contratto discografico, ha fatto il suo esordio nella recitazione a teatro con la pièce ‘Disco Pigs’. Era il 1996. Ha poi recitato in produzioni cinematografiche e teatrali irlandesi e britanniche alla fine degli anni '90 e all'inizio degli anni 2000, attirando l'attenzione internazionale nel 2003 come protagonista del film post-apocalittico ‘28 Giorni Dopo’.

I successi

Cillian Murphy si è fatto notare presto, oltre che per il suo sguardo particolare, soprattutto per il suo talento e la sua presenza scenica. I suoi ruoli più noti sono quelli dei personaggi villain, i cattivi, in particolare in due film che hanno avuto successo al botteghino, entrambi del 2005: il personaggio dello Spaventapasseri in ‘Batman Begins’ (che abbiamo ritrovato poi nel 2008 in ‘The Dark Knight’, ‘Il cavaliere oscuro’, entrambi diretti da Nolan) e quello di Jackson Rippner nel thriller ‘Red Eye’. In ‘Breakfast on Pluto’, altro titolo del 2005, ha recitato nei panni di un transgender emarginato Kitten (che gli è valso una nomination ai Golden Globes). Nel 2006 vinse la Palma d’Oro per il ruolo di un rivoluzionario irlandese degli anni Venti in ‘The Wind That Shakes the Barley’. Nel 2010 Murphy era nel cast di ‘Inception’ del regista Christopher Nolan, con protagonista Leonardo DiCaprio.

Altre pellicole in cui ha lavorato l’attore irlandese sono:

- ‘Il volo del falco’ (2014) - ‘Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick’ diretto da Ron Howard, il mitico Richie Cunningham di ‘Happy Days’ (2015) - ‘Missione Anthropoid’ (2016) - ‘Free Fire’ (2016) - ‘Dunkirk’ per la regia di Nolan (2017) - ‘The Party’ (2017) - ‘The Delinquent Season’ (2018) - ‘Anna’ di Luc Besson (2019) - ‘A Quiet Place II’ (‘A Quiet Place: Part II’) (2020) - ‘Kensuke's Kingdom’ (2023)

Curiosità

Cillian Murphy è considerato uno dei migliori attori della sua generazione ed è apprezzato anche per il modo discreto e sobrio con cui vive al di fuori del set, delle telecamere e dei red carpet, non amando le intrusioni dei mass media. Vive a Londra dal 2001 e, se possibile, sceglie i progetti lavorativi se sono nelle vicinanze, non avendo desiderio di trasferirsi a Hollywood. Non ha un personal stylist e spesso partecipa alle anteprime da solo. Ancora oggi le sue amicizie più strette sono quelle della sua giovinezza, quando non era ancora una star affermata. Tra i suoi colleghi, pare sia molto legato a Colin Farrell e a Liam Neeson, che considera una sorta di mentore e una figura di grande riferimento nel suo settore professionale. Nel 2004 l’artista si è sposato con la sua storica fidanzata, Yvonne McGuinness, conosciuta nel 1996 durante uno show della band in cui allora suonava. Hanno due figli, Malachy e Aaron. Alle sessioni di casting che precedettero le riprese de ‘Il cavaliere oscuro’, Nolan provinò Murphy per il ruolo di Batman, per cui poi fu scelto Christian Bale. A Cillian fu assegnata la parte dello Spaventapasseri, come è stato già ricordato. Ma questo, come si può vedere chiaramente oggi, non ha certo fermato la sua carriera, anzi.