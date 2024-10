Chi è Margaret Qualley, attrice in “The Substance”

C’è curiosità e attesa per “The Substance”, il film interpretato da Demi Moore e Margaret Qualley che sarà disponibile nei cinema italiani a partire dal 30 ottobre 2024. La critica ha promosso la pellicola e le interpretazioni dei protagonisti principali. Oltre alla Moore, ha colpito positivamente la performance attoriale di Margaret Qualley, sempre più quotata nel mondo del cinema e della serie tv. Ecco chi è l’attrice.

Margaret Qualley, chi è l’attrice di “The Substance”

Sarah Margaret Qualley – questo il nome completo all’anagrafe – è nata il 23 ottobre 1994 ed è figlia dell'attrice Andie MacDowell. Ha un passato da ballerina e ha fatto il suo debutto come attrice nel film drammatico del 2013 Palo Alto, ottenendo il riconoscimento per il suo ruolo nella serie drammatica della HBO The Leftovers (andata in onda dal 2014 al 2017).

Dopo aver trascorso i suoi anni come modella – con la passione per la danza – Margaret Qualley ha deciso di seguire le orme materne e di diventare attrice. Oltre ai due progetti già citati, è stata notata nei panni di Ann Reinking nella miniserie FX Fosse/Verdon, ruolo grazie al quale ha ricevuto nomination per un Primetime Emmy Award come miglior attrice non protagonista in una miniserie o film e un Critics' Choice Television Award per la migliore Attrice non protagonista in un film/miniserie.

Margaret è stata applaudita anche nel 2021, recitando nella miniserie Maid basata sul libro biografico di Stephanie Land, per Netflix. Per la sua interpretazione ha conquistato una nomination per il Golden Globe Award come migliore attrice - miniserie o film per la televisione e lo Screen Actors Guild Award per la migliore interpretazione di un'attrice in una miniserie o film.

Dopo aver preso parte come produttrice esecutiva e protagonista del thriller erotico Sanctuary accanto a Christopher Abbott. In seguito è stata tra i protagonisti Povere creature e di Kind of Kindness, interpretando quattro personaggi diversi in tre trame separate. Il film è stato presentato in anteprima al 77° Festival di Cannes. Attualmente la possiamo vedere nel film The Substance con Demi Moore e Dennis Quaid, anch'esso presentato in anteprima al 77esimo Festival di Cannes. E la critica, oltre al film, ha apprezzato anche la sua convincente interpretazione. L’attrice recita al fianco di Demi Moore e interpreta il suo “alter ego”, una versione più giovane e bella della donna, chiamata Sue, nata per partenogenesi. Le regole sono chiare: le due donne dovranno alternarsi, ogni settimana, andando una in ibernazione mentre l'altra è libera di girare per il mondo, sostentata e sostenuta fisicamente dalla prima.

Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto una breve frequentazione con Pete Davidson nel 2019 per poi incontrare Shia LaBeouf nel 2020. Ma la loro relazione si è conclusa pochi mesi dopo, nel gennaio 2021. Nel maggio 2022, Margaret Qualley ha annunciato il suo fidanzamento con il musicista Jack Antonoff e i due si sono sposati il 19 agosto 2023. È il soggetto della canzone del 2023 "Margaret" di Lana Del Rey dal suo album Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd.