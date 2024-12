I cartoni animati natalizi più belli di sempre

Le festività natalizie sono il momento perfetto per immergersi in un’atmosfera di magia e relax, ancora meglio se con una tazza di una cioccolata calda tra le mani, un morbido plaid e la visione di cartoni animati tipici di questo periodo, in onda sul piccolo schermo o in streaming sul computer. Queste pellicole, tanto amati dai bambini, sanno conquistare anche il cuore degli adulti, risvegliando lo spirito natalizio che alberga in ciascuno. Dal secondo dopoguerra sono stati prodotti tantissimi cartoni animati di Natale, capaci di intrattenere generazioni di spettatori. Grazie alle piattaforme digitali, poi, ogni anno nuovi titoli si aggiungono ai classici di sempre. Ecco una selezione di cult animati natalizi che riescono sempre a incantare bambini e adulti, tra pietre miliari e opere più recenti e contemporanee, ma non meno affascinanti e magiche.

‘Un Natale da Charlie Brown’ (1965)

Un vero gioiello d’animazione che esplora il significato autentico del Natale. E lo fa in soli 25 minuti. All’inizio degli anni ’60, i Peanuts di Charles Schulz erano già un fenomeno di culto tra i lettori dei quotidiani, ma non avevano ancora trovato spazio in televisione. L’occasione arrivò nel 1965, quando la Coca-Cola manifestò l’interesse a finanziare uno speciale natalizio per promuovere il proprio marchio. Nonostante le incertezze iniziali della CBS e i tempi di produzione strettissimi, ‘Un Natale da Charlie Brown’ debuttò il 9 dicembre 1965 e fu accolto con grande entusiasmo. Il suo messaggio sincero e toccante, unito a una narrazione semplice e alle musiche indimenticabili firmate da Vince Guaraldi, compositore e pianista jazz, ha trasformato lo speciale in un classico natalizio senza tempo, capace di parlare ai cuori di grandi e piccini

‘La Freccia Azzurra’ (1996)

Nel suo negozio in un piccolo paese toscano, la Befana accoglie le richieste dei bambini per i regali della notte del 6 gennaio. Tuttavia, il suo assistente, il perfido dottor Scarafoni, la inganna costringendola a letto con una falsa influenza, con l'intento di prendere il controllo delle operazioni. Il suo piano è chiaro: arricchirsi vendendo regali esclusivamente ai figli delle famiglie benestanti. Tra i bambini delusi c’è Francesco, un orfano povero che sogna di ricevere il trenino Freccia Azzurra, ma sa che il suo desiderio non sarà esaudito. I giocattoli, però, resisi conto della situazione, decidono di intervenire per ristabilire la giustizia. Una storia toccante, ispirata al racconto di Gianni Rodari, arricchita dalle musiche di Paolo Conte, dai disegni di Paolo Cardoni e dalle voci di “giganti” come Dario Fo e Lella Costa.

‘Topolino e la magia del Natale’ (1999)

Questo cortometraggio Disney, suddiviso in tre storie indipendenti, vede Topolino, Minnie, Paperino e Pippo vivere avventure divertenti e commoventi. Nel primo filone narrativo, Qui, Quo e Qua, entusiasti per la meravigliosa giornata di Natale appena trascorsa, esprimono un desiderio: che ogni giorno sia Natale. Il loro sogno viene esaudito, ma presto i tre nipotini di Paperino si accorgono che rivivere incessantemente la stessa giornata diventa monotono e noioso.

Nel secondo episodio, Max, il figlio di Pippo, inizia a dubitare dell'esistenza di Babbo Natale dopo aver visto il padre travestito e sotto l'influenza di Pietro Gambadilegno. Divenuto scettico riguardo alla figura del buon vecchio con la barba e il costume rosso, Max non crede più che sia possibile in una sola notte visitare il mondo intero e portare doni a tutti i bambini. Tuttavia, quando riceverà un regalo direttamente da Babbo Natale, Max dovrà ricredersi, capendo che il vero spirito del Natale è più grande di ogni dubbio.

Nel terzo capitolo, Topolino e Minnie, entrambi desiderosi di sorprendere il partner con un regalo speciale, si mettono a lavorare sodo per guadagnare i soldi necessari a fare acquisti importanti. Tuttavia, i loro sforzi non bastano e si rendono conto che non riusciranno a comprare il dono dei loro sogni. Decidono così di rinunciare ai propri oggetti personali pur di prendere qualcosa per l'altro, senza sapere che i regali che avevano scelto non serviranno più.

‘A Christmas Carol’ (2009)

L’intramontabile racconto di Charles Dickens prende vita in una splendida animazione. L’avido Ebenezer Scrooge (Jim Carrey) affronta il Natale con il suo consueto disprezzo, rimproverando il fedele impiegato (Gary Oldman) e ignorando il suo allegro nipote (Colin Firth). Ma i fantasmi del Natale passato, presente e futuro lo guidano in un viaggio che lo costringerà a confrontarsi con verità che ha sempre rifiutato di accettare. Scrooge dovrà aprire il suo cuore e accogliere il cambiamento, prima che sia troppo tardi.

‘Figlio di Babbo Natale’ (2011)

Come fa Babbo Natale a compiere il giro del mondo in una sola notte? La risposta sta in una tecnologia all'avanguardia sviluppata al Polo Nord, dove un esercito di un milione di elfi lavora instancabilmente. L'impresa è resa possibile grazie a una slitta supersonica e a un imponente centro di comando nascosto sotto i ghiacci del Polo, frutto di una rivoluzione tecnologica portata avanti dal primogenito di Babbo Natale, Steve. Tuttavia, proprio la notte di Natale, qualcosa va storto: un pacco regalo resta indietro. Come fare per consegnarlo alla piccola Gwen in Cornovaglia, in trepida attesa? Arthur, il figlio minore di Babbo Natale, inizialmente si dispera. Tuttavia proprio lui, considerato un imbranato dalla famiglia, mostrerà di essere anche l’unico che conserva un amore profondo per il Natale e per il suo vero spirito.

‘Le 5 Leggende’ (2012)

Un'epica avventura piena di azione e magia vede protagonisti alcuni eroi dotati di abilità straordinarie. Jack Frost, la fatina dei denti, il coniglietto di Pasqua, Sandman e Babbo Natale uniscono le forze contro Pitch Black, il Signore delle Tenebre, l’incarnazione delle paure. Quando quest’ultimo minaccia di sommergere il mondo nell'oscurità, i Guardiani devono unire le loro forze per salvaguardare le speranze, i sogni e l'immaginazione dei bambini di ogni angolo del globo.

‘Frozen – Le avventure di Olaf’ (2017)

È il primo Natale da quando le porte del castello sono state riaperte. Anna ed Elsa sono entusiaste di organizzare una grande festa per tutti gli abitanti di Arendelle. Tuttavia, con loro sorpresa, gli invitati si ritirano presto per celebrare le festività con le proprie famiglie. Questo porta le due sorelle a una scoperta inaspettata: non hanno una tradizione natalizia tutta loro. Per salvare lo spirito del loro primo Natale insieme, il simpatico pupazzo di neve Olaf, sempre pieno di entusiasmo, decide di viaggiare per il regno alla ricerca delle tradizioni natalizie più belle. Il suo obiettivo? Trovare ispirazione per creare un Natale speciale e memorabile per Anna, Elsa e tutti i loro amici.

‘Gli eroi del Natale’ (2017)

Un piccolo e coraggioso asino di nome Bo viveva una vita tranquilla, fatta di routine e fatica, lavorando al mulino del villaggio. Ma un giorno, qualcosa dentro di lui si risveglia e, spinto da un irresistibile desiderio di libertà, decide di inseguire l'avventura che ha sempre sognato. Durante il suo viaggio, incontra Ruth, una pecora gentile che ha perso il suo gregge, e Dave, una colomba ambiziosa con sogni di grandezza. Insieme a tre cammelli un po' eccentrici e altri strani animali che incontrano lungo il cammino, Bo scoprirà che il vero significato dell'avventura non risiede solo nella destinazione, ma nel coraggio di percorrere nuovi sentieri, con gli amici al fianco.

‘Il Grinch’ (2018)

‘Il Grinch’ narra le vicende di un burbero e cinico individuo deciso a sabotare il Natale. Tuttavia, la sua vita cambierà grazie al cuore puro e generoso di una giovane ragazza. Grazie alla dolce Cindy Lou e alla magia delle feste, tutto cambia in meglio. Un film divertente e toccante, arricchito da spettacolari effetti visivi, che promette un'esperienza di intrattenimento imperdibile per tutta la famiglia!

‘Klaus – I segreti del Natale’ (2019)

Jesper, il peggior studente dell'Accademia delle Poste, viene inviato su un'isola ghiacciata oltre il Circolo Polare Artico, dove gli abitanti sono poco propensi a parlare, ancor meno a scambiarsi lettere. Pronto a rinunciare all’impresa, Jesper trova inaspettatamente una compagna di avventure, Alva, un'insegnante locale, e fa anche la conoscenza di Klaus, un misterioso falegname che vive in una baita piena di giocattoli fatti a mano… Grazie a queste nuove e inattese amicizie, Smeerensburg ritrova la gioia. E da quei magici incontri prenderà il via una tradizione fatta di generosità, magia e calze appese al camino con cura.