Black Out torna in tv. Anticipazioni della prima puntata della seconda stagione

L’attesa è finita: martedì 14 gennaio, in prima serata su Rai1, parte la seconda stagione di Black Out, la serie tv italo-tedesca che nel 2023 ha conquistato il pubblico del nostro Paese. Torna il cast (quasi) al completo, torna Alessandro Preziosi come protagonista indiscusso e tornano intrighi, segreti e colpi di scena ad alta quota. La prima stagione dello show – ambientato in un resort di lusso nella Valle del Vanoi, in Trentino-Alto Adige – era intitolata ‘Vite sospese’ ed è stata ideata da Valerio D'Annunzio e Michelangelo La Neve e diretta da Riccardo Donna. Per la seconda stagione, che porta il titolo ‘Le verità nascoste’, la regia passa a Fabio Resinaro e Nico Marzano.

Black Out: la trama

Giovanni è un broker finanziario che, dopo la scomparsa di sua moglie, prova a ritrovare la serenità con un viaggio in montagna insieme ai figli Riccardo ed Elena. Qui, tra i vari ospiti, riconosce Claudia – chirurgo e testimone di giustizia sotto copertura – che lo costringe a fare i conti con il suo passato. L’uomo, infatti, è figlio e fratello di boss mafiosi ed è stato incaricato proprio di uccidere Claudia che conosce alcuni segreti sulla sua famiglia. Una valanga blocca tutti gli ospiti dell’hotel, alcuni dei quali restano feriti, e li costringe a vivere a stretto contatto in attesa dei soccorsi. È qui che Giovanni e Claudia scopriranno di essere legati da un sentimento profondo che può superare anche le loro differenze.

Black Out – Vite sospese: dove eravamo rimasti

Nel corso degli episodi della prima stagione, diversi segreti sono venuti a galla: Marco, l’ex marito di Claudia, sembra ancora innamorato di lei e geloso del rapporto che la donna ha con Giovanni. Irene, la sua nuova compagna, è in realtà una prostituta assoldata dal fratello di Giovanni per sedurre l’uomo e avvicinarsi a Claudia. La giovane, però, si è davvero innamorata del suo compagno. La figlia di Giovanni, Elena, ferita durante la valanga, riprende conoscenza proprio sul finale di stagione, mentre nel cielo appare una strana aurora boreale. Nel frattempo, nel rifugio, Max è stato ucciso e anche Ruggero viene assassinato da Umberto proprio quando era riuscito a mettersi in contatto con i soccorsi. Perché l’uomo vuole impedire l’arrivo dei soccorsi? Cosa è accaduto fuori dalla baita?

Le anticipazioni della stagione 2

Il riserbo sulla seconda stagione è tanto. Le anticipazioni, infatti, hanno svelato pochissimi particolari. Di certo, al di fuori dell’hotel, è accaduto qualcosa di strano e importante: il mondo da cui i nostri beniamini sono rimasti isolati per qualche settimana, potrebbe essere cambiato per sempre. Non solo: nei pressi della baita arriveranno nuovi personaggi in elicottero che sconvolgeranno ulteriormente gli equilibri già precari del gruppo di superstiti e terranno i telespettatori con il fiato sospeso. Nuove rivelazioni ci attendono.

Il cast di Black Out – Verità nascoste

Nel cast di Blackout 2 tornano diversi personaggi già noti, ma anche volti nuovi. Ne fanno parte Alessandro Preziosi (Giovanni), Rike Schmid (Claudia), Marco Rossetti (Marco), Aurora Ruffino (Lidia), Caterina Shulha (Irene), Federico Russo (Riccardo) e molti altri.