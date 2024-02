Chi è Simone Barbato, new entry di ‘Only Fun’ su Nove

Di recente sul Canale Nove è tornato il programma ‘Only Fun – Comico Show’, presentato da Elettra Lamborghini e I PanPers, alias Andrea Pisani e Luca Peracino. Oltre al cast già noto, che vede, tra gli altri, Maurizio Battista, Valentina Persia, Raul Cremona, Dario Cassini, Gabriele Cirilli, Marta e Gianluca, Angelo Pisani e Scintilla, solo per citarne alcuni, ci sono vari nuovi ingressi: - Ale e Franz - Gianluca Impastato - Simone Schettino - Simone Barbato Conosciamo meglio proprio quest’ultimo, un volto già noto anche per altre esperienze televisive. Prima di saperne di più su Barbato, per quel che riguarda ‘Only Fun’, nello show il pubblico ha rivisto anche gli Oblivion, Francesco Cicchella e Dado. In questo programma su Nove Dario Vergassola, come di consueto, intervista a suo modo alcuni personaggi e coppie dello spettacolo. Partecipano inoltre in via straordinaria due nomi del calibro di - Katia Follesa - Enzo Iacchetti.

Simone Barbato

Simone Barbato, classe 1980, festeggia il compleanno il 19 marzo. È nato a Ovada, in provincia di Alessandria. - Si è diplomato al Conservatorio studiando canto lirico e pianoforte. - Nel 2009 ha esordito come mimo in ‘Zelig Off’. - Nel 2010 ha fatto parte di ‘Zelig’. - Dal 2011 al 2015 è stato uno degli abitanti del ‘Mini-mondo’ di ‘Avanti un altro’. - Nel 2015 è salito anche sul palco di ‘Italia’s Got Talent’. ‘Isola dei famosi’

La maggior parte della platea televisiva lo ha conosciuto meglio quando ha partecipato all’‘Isola dei famosi’ nel 2018, edizione – numero 13 – condotta da Alessia Marcuzzi con Stefano De Martino inviato in Honduras. Barbato è uscito dal reality alla decima puntata. Sull’esperienza di naufrago televisivo l’artista ha scritto anche un libro pubblicato da Giraldi Editore nel 2019.

Curiosità

Come mimo, Barbato è noto per essere divertente e camaleontico. Sa trasformarsi in tanti soggetti diversi: dalla candela al cavatappi, dall’acaro al baco da seta. Ha debuttato anche come attore al cinema nel film ‘Colpi di fulmine’ di Neri Parenti (2012). La sua squadra del cuore è l’Inter. Dal 2021 è ospite fisso di ‘Diretta stadio’ su 7Gold. Lo scorso anno lo abbiamo visto anche a ‘Fake Show – Diffidate dalle imitazioni’ presentato da Max Giusti su Rai 2. Quando è entrato all’‘Isola dei Famosi’, Simone Barbato, all’epoca alla soglia dei quarant’anni, ha dichiarato di non essersi mai innamorato. Dopo l’Honduras è rientrato in provincia di Alessandria, in campagna, dove vive in una grande fattoria con molti animali.