Emiliano Sbaraglia: "A Tor Bella Monaca “Dante è pure mejo de Totti“. Distribuire bellezza funziona"

“Ammazza professò... Ma lo sai che è proprio bello? Ma bello bello. Dall’inizio alla fine, come comincia e come finisce.E alla fine me sa che c’avevi ragione tu, professò: ’sto Dante è pure mejo de Totti“. Vittoria“: in questa frase, verso la fine del libro, c’è tutto il bello del romanzo “in presa diretta” di Emiliano Sbaraglia, Leggere Dante a Tor Bella Monaca (e/o), resoconto letterario – molto picaresco, molto vivido – di un decennio da insegnante di italiano in una di quelle scuole che vengono definite “difficili“, “di frontiera“. Sbaraglia ha davvero portato Dante in classe a Tor Bella Monaca, periferia simbolo della capitale, 80 per cento di edilizia popolare, sfidando un po’ tutti: i suoi colleghi, i suoi studenti, i loro genitori, forse anche sé stesso. E se alla fine Dante è meglio di Totti, vuol dire che si può fare, e che forse ha anche un senso.

Professor Sbaraglia, in che scuola ha insegnato? "La scuola di cui parlo è la sua strada, un luogo in cui viene accalcata varia umanità e nel quale c’è uno spaccio di droga che supera i ventimila euro al giorno. È una scuola con tassi di abbandono fra i più alti d’Italia".

Perché leggere Dante in un posto così? "Cominciai dopo due-tre anni che ero lì. Volevo tornare a concentrarmi sulla didattica, dopo essermi impegnato soprattutto, inutile nasconderlo, su altri aspetti, più legati alla quotidianità, alle difficoltà enormi di ogni giorno. E quindi Dante. Tanti mi dicevano, specie fra i colleghi ma anche fra i genitori, che non aveva senso studiare Dante con ragazzi che avevano difficoltà a leggere e scrivere e che dopo la terza media si sarebbero ritrovati a fare la vita che sappiamo... Ma per me era una ragione in più per farlo: Dante è stato il padre della nostra lingua, la lingua che parlano anche quei ragazzi, per quanto lo facciano in dialetto, e quali altre occasioni avrebbero avuto nella loro vita per conoscerlo? Il valore didattico rimaneva, anche in quel contesto. E infatti ci sono state tante sorprese".

Per esempio il nesso fra Dante e il rap... "Anche quello. Un giorno ho detto ai ragazzi: guardate che quel vostro rapper che vi piace tanto non sta inventando niente, se andiamo indietro di 700 anni c’era già tutto. Dante faceva le rime, i dissing e tutto il resto. Così abbiamo parlato di Cino da Pistoia e Guido Cavalcani, una “rapbattle“ nella Commedia. Poi abbiamo invitato in classe un rapper e nella discussione siamo riusciti a parlare della storia della letteratura italiana. È questo il bello dell’insegnamento: trovare punti di contatto con le vite dei ragazzi".

Si sono appassionati? "Diciamo che la sorpresa più bella è stata trovarsi a spiegare Dante ed essere seguito da una classe di ragazze e ragazzi alle prese nella vita quotidiana con mille problemi; era come se scattasse in quei momenti qualcosa di magico. Credo che questo qualcosa sia la letteratura, la bellezza in sé: quando cerchi di distribuire bellezza, può fare effetto anche nelle situazioni più difficili".

Insegnare a Tor Bella Monaca è una missione? "No, non è una missione, e anzi andare in contesti del genere con la mentalità del missionario può essere controproducente, anche perché non salvi nessuno, tanto meno da solo. Io ho coniato un acronimo, PPP, che non sta per Pier Paolo Pasolini, ma per professori professionisti passionali. Io dico che bisogna essere consapevoli di dove si va, cercando di capire quello che può servire e poi agire di conseguenza con la massima professionalità".

Quanto conta la passione? "Tanto, anche perché i ragazzi si accorgono subito, appena entri in classe, se sei lì perché vuoi esserci o perché devi esserci, e si comportano di conseguenza".

Quello che scrive nel libro è tutto vero? "È quasi tutto vero. Il libro è il frutto di un decennio di insegnamento e quindi ho anche lavorato fra realtà e finzione, ma senza inventare niente. La gita a Firenze, per esempio, è stata in realtà a Torino al Salone del libro: nel libro mi serviva Firenze per via di Dante. Ma è vero che è stata una gita di tre giorni, con due pernottamenti, al di fuori della copertura scolastica, sotto mia responsabilità. Ed è vero che l’avevano chiesta loro, sfidandomi: dite sempre che abbiamo gli stessi diritti degli altri, e usate quella parola, inclusione, e allora perché non possiamo fare una gita dormendo fuori? Siamo andati, senza rimetterci ai tempi e alle regole della scuola, sennò sarebbe stato impossibile. Eravamo quattrodici ed è stato bellissimo".

Ma Dante, per lei, che cosa rappresenta? "Dante è un amore letterario, ma anche una storia familiare. Mio padre, che faceva l’impiegato ed era laureato in economia e commercio, conosceva a memoria tutto l’Inferno e parti del Purgatorio e del Paradiso. È morto nel 2004: per la sua generazione la cultura e la scuola erano un’altra cosa. Ce lo sogniamo, oggi, un impiegato che recita a memoria un canto dopo l’altro. Io faccio l’insegnante, ho studiato Dante all’università e nei corsi di dottorato ma a memoria ne conosco a malapena uno".

Dante alla fine è risultato meglio di Totti, ma avrà vissuto anche delle sconfitte. "La sconfitta principale è di averne “salvati“ davvero pochi, “salvati“ da un destino prescritto, intendo. Ho avuto centinaia di studenti, e pochissimi hanno proseguito oltre le medie inferiori. Penso che la sconfitta sia inevitabile se non esiste un sistema sociale che lotta insieme a te, che ti sostiene nel tuo corpo a corpo quotidiano in classe. E infatti negli ultimi tempi, anche in quella scuola, qualcosa sta cambiando. Io non insegno più lì, ma finalmente c’è una dirigente scolastica a tempo pieno, che si impegna molto. è stata migliorata anche l’edilizia scolastica. Per anni quella scuola era stata abbandonata".

Il governo ha presentato il “Decreto Caivano“ come modello d’intervento nelle periferie urbane più difficili. Che ne pensa? "Non ne posso pensare bene, perché è vero che una presenza dello stato ci deve essere, specie dopo un’assenza prolungata, durata magari decenni, ma non dev’essere una presenza, diciamo così, per regolare i conti. Se vai a fare lo sceriffo, non serve a niente".

C’è un modello che l’ha ispirata nel suo essere insegnante? "Se devo fare un nome, dico Alberto Manzi. Non solo per l’aspetto che conosciamo di più, cioè le lezioni televisive di Non è mai troppo tardi. C’è anche un altro Manzi che mi è caro, forse anche per il periodo che ho trascorso in Senegal: è il Manzi che andava in Sudamerica e si occupava dei campesinos; era il maestro dei poveri anche dall’altra parte del mondo".