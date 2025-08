Nicola Pesce e la libraia sognatrice

C’è chi legge per imparare, chi per distrarsi, chi per fuggire. In ogni caso, aprire un libro è sempre un atto rivoluzionario: ci mette in contatto con epoche, vite e dolori che non sono i nostri, eppure ci somigliano. Di questo – e molto altro – abbiamo parlato con Nicola Pesce, ospite del vodcast “Il Piacere della Lettura“. Il suo ultimo romanzo, La biblioteca dei libri dimenticati (Mondadori), è un viaggio dentro i sogni, le fughe e le seconde possibilità. "Spesso inizio a scrivere quando ho tanta voglia di scappare – racconta Pesce – Questa volta volevo costruire una libreria. Ho immaginato il posto più bello del mondo per farlo: Venezia". Al centro della vicenda c’è Leda, una ragazza che fugge da una famiglia anaffettiva e violenta, e si reinventa libraia, il suo sogno. Accanto a lei, due figure molto particolari: Riccardo, settantenne che ha nel cuore l’arte e la bellezza e soprattutto un amore che non ha mai dimenticato; ed Erinni, un gattino nero che diventa specchio della fragilità umana. "Non avevo programmato il gatto come protagonista – dice lo scrittore – E invece tutti i capitoli pari sono raccontati dal suo punto di vista. Vive le stesse paure di Leda: si trova improvvisamente fuori dalla sua casa, in un mondo che non conosce. Come noi, quando cambiamo vita".

Uno dei passaggi più intensi del libro riguarda la percezione del tempo: "Si era smarrito e siccome non concepiva ancora il prima e il dopo, si era smarrito per sempre", si legge nel libro. Per Pesce, che convive con la sindrome di Asperger, il tempo è un enigma: "Io non so dire se una cosa è accaduta dieci o venti anni fa, ma ricordo ogni dettaglio. Ho voluto dare al gattino questa sensazione: come i bambini, come i cani che credono che quando esci di casa sei andato via per sempre".

Giulia Carla De Carlo