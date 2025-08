Papa Leone e la Gen Z. “Molto più disinvolto e connesso ai loro bisogni”

Roma, 4 agosto 2025 – ​​​​​​”Stare in mezzo a un milione di ragazzi non capita tutti i giorni”.

Sta dicendo che anche i professori a volte si emozionano?

“Eccome – risponde Lucia Ceci, 58 anni, ordinario di storia a Roma Tor Vergata, presente anche con funzioni istituzionali all’incontro giubilare tra papa Leone XIV e la gioventù internazionale sulla spianata dell’ateneo romano –. Un evento assoluto. Con numeri esponenzialmente lievitati negli ultimi giorni grazie alla partecipazione di tanti ragazzi e ragazze italiani”.

Con quali motivazioni?

“L’idea che la complessità del presente meriti impegno e partecipazione. L’ambizione, se vogliamo anche di derivazione social, di non perdere un appuntamento con la storia come il Giubileo dei giovani. Da ultimo, anche il desiderio di conoscere il nuovo Papa insediatosi nel frattempo. Una specie di contagio, con tutta la potenza della Rete”.

Lo striscione “Se Leone chiama, noi ruggiamo”, appeso da una ragazza emiliana, quali considerazioni suggerisce? Prospetta un legame stretto coi giovani sul modello di Giovanni Paolo II?

“Il fenomeno dei Papa-boys, esploso nel Giubileo del Duemila, ha una connotazione probabilmente unica. Ma ogni pontefice vive il suo tempo, e Leone XIV presenta molte caratteristiche personali che lo connettono alla realtà quotidiana dei giovani”.

Quali?

“Poliglotta, laureato in matematica, esploratore di più mondi, dal Nord America al Sud America all’Europa. La scintilla con la generazione Z, interconnessa e volatile ma anche a caccia di punti fermi, è una possibilità concreta”.

Dal carisma ieratico di Giovanni Paolo II alla spontaneità anticonvenzionale di Francesco. A quale stile può puntare Leone, per attrarre i fedeli più giovani?

“In neppure cento giorni da Papa sta costruendo la sua cifra narrativa. È già molto più sciolto rispetto al debutto in piazza San Pietro. E sta crescendo in empatia. I lunghi giri in Papamobile in mezzo ai ragazzi, dopo l’arrivo in elicottero, testimoniano che sa interpretare la piazza. Certo, rispetto a Francesco è agli antipodi. Preferisce leggere anziché andare a braccio, ma esprime concetti precisi. Non ha il desiderio e il piglio di voler piacere, ma sa quello che vuole dire e soprattutto come. L’immagine dei cardinali che, smartphone alla mano, girano il proprio video personale della folla dei Papa-boys regala un altro indizio di concordia”.

Lucia Cenci

Come i cori “Papa Leone...” con intonazione da stadio?

“Ci stanno, i cori, in queste situazioni. Durante giorni e notti speciali. Con tanti momenti davvero intensi”.

E con quali messaggi per i ragazzi?

“Pace, impegno, scelta, coraggio”.

La pace come precondizione?

“Da Gaza all’Ucraina. Perché non si può restare a guardare”.

Parole chiare. E anche un gesto però.

“Spontaneo o consentito. O forse spontaneo e consentito. Durante la veglia di preghiera tra sabato e domenica un ragazzo e una ragazza sono saliti sul palco ciascuno con una bandiera palestinese sulle spalle. Si può suscitare un’idea di futuro anche così. Con un messaggio semplice che annette i sentimenti della piazza e li rilancia”.

Internet e i media, da porte per “la conoscenza” a “strumenti ambigui”: i Papa-boys ascolteranno l’accusa di Leone agli “algoritmi che ci dicono cosa dobbiamo fare e pensare”?

“La generazione Z oscilla tra forte competenza tecnologica e ricerca di risposte. Leone punta al cuore del problema, invita i ragazzi a cercare e trovare la risposta nella capacità di scelta che ciascuno ha, così come nel coraggio e nell’impegno”.

Un milione di giovani sono un messaggio anche alla politica?

“Certamente. La Chiesa di Leone sollecita al bene comune. Le citazioni di Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati fatte dal Pontefice a Tor Vergata sono esplicite e rivelatrici. I giovani non devono vivacchiare, i giovani devono scegliere”.