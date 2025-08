Scoprire i cosacchi grazie a Tolstoj

Lo sappiamo, Tolstoj è uno dei più grandi scrittori di ogni tempo, tormentato e in perenne lotta con se stesso, sempre alla ricerca del senso della vita. Ci ha regalato capolavori come Guerra e pace, La morte di Ivan Il’ič, Sonata a Kreutzer, Anna Karenina, Padre Sergij, il sublime Confessione, solo per citare i più famosi. Ma c’è un romanzo, meno conosciuto, che consiglio a tutti i lettori. Lo lessi molti anni fa e mi colpì moltissimo, e qualche anno dopo lo lessi di nuovo provando le stesse grandi emozioni che vissi la prima volta. Si tratta de I cosacchi, un romanzo (o racconto lungo) che l’autore scrisse più volte in varie forme narrative, fino ad arrivare alla versione definitiva, pubblicata nel 1863. La storia è il frutto anche di vicende autobiografiche (in gioventù fu allievo ufficiale nel Caucaso), e ruota attorno ai temi principali e ricorrenti di Tolstoj: la ricerca di una pacificazione interiore, il superamento delle frivolezze alle quali può abituarti la seducente vita mondana, l’elevazione delle spirito, il senso della vita e della morte. Ma la magia di questa storia, che ovviamente deriva dalla scrittura (frutto della innata capacità dell’autore di trasformare il proprio mondo interiore in “cibo” per gli altri), è l’ambiente, sia quello della natura, sia quello umano. Tolstoj mi ha accompagnato in questo mondo semplice e selvaggio, e dopo aver letto le sue pagine potrei dire di aver vissuto anche io tra i cosacchi, di aver respirato quelle atmosfere, di essermi riempito gli occhi di quella natura, di aver mangiato e bevuto insieme a quegli uomini rudi e coraggiosi. Insieme a lui mi sono innamorato della bella Mar’janka, e insieme a lui ho sofferto per il suo rifiuto.

In fondo, quello che cerco in un romanzo è proprio questo: essere portato altrove, esplorare i miei angoli nascosti attraverso i personaggi, vivere in regioni e in epoche lontane dalle mie, essere attraversato da emozioni che nella mia memoria andranno a mescolarsi con i ricordi della cosiddetta “vita reale”, conoscere personaggi che faranno inevitabilmente parte, con la stessa verità e consistenza, della schiera delle persone in carne e ossa che ho conosciuto. Insomma, se volete vi aspetta un viaggio tra i cosacchi, alla modica cifra del costo di un libro. In Italia ne esistono infinite edizioni. Buona lettura.