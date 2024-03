Chi è Angelica, la figlia di Fiorello che ha duettato col padre a ‘VivaRai2’

In occasione della Festa del papà, il 19 marzo, a ‘VivaRai2’, la trasmissione all’alba di Fiorello, da lui condotta con Fabrizio Biggio, c’è stata un’ospite speciale. Con il mattatore di origini siciliane, infatti, si è esibita la figlia Angelica, che tra poche settimane – il 28 giugno – taglierà il traguardo dei 18 anni. Padre e figlia hanno cantato insieme ‘La prima cosa bella’, emozionandosi ed emozionando il pubblico. Prima ancora, comunque, qualche tempo fa Angelica aveva già fatto sentire la sua voce, sempre nello show di Rosario, con ‘Io vagabondo’, un pezzo caro a molti tra cui proprio a suo papà, che lo intonava tra i suoi cavalli di battaglia anche nel mitico ‘Karaoke’ anni ’90.

La gaffe

Il duetto di Fiorello e di Angelica è stato un momento bello e tenero, scalfito solo da una successiva polemica, che però poi si è risolta ragionevolmente. Al Tg2, infatti, il giornalista Piergiorgio Giacovazzo, in chiusura di telegiornale, ha lanciato la clip con protagonisti i Fiorello, padre e figlia, commentando poi, credendo di essere fuori onda, ma avendo ancora il microfono acceso e perfettamente funzionante: “Che carini, adesso questa c’avrà dodici trasmissioni”.

Le reazioni

Il web è insorto. Le persone, sui social, hanno trovato l’uscita di pessimo gusto. La Rai, dal canto suo, aveva preso le distanze da quella battuta e aveva anche annunciato un procedimento disciplinare a carico del giornalista. Poi, però, tutto si è risolto per il meglio. Giacovazzo, il giorno dopo, ha continuato a condurre il Tg2. È stato proprio Fiorello a spiegare il chiarimento tra loro, anticipando prima il confronto con una breve diretta sui social e poi parlandone la mattina dopo, nella sua trasmissione. “Lì per lì ci sono rimasto un po’ male, c’è di mezzo una ragazza” ha spiegato Fiore. “Ma tutto è bene ciò che finisce bene: io e Piergiorgio Giacovazzo ci siamo sentiti, ci siamo scritti, mi ha chiesto scusa ma non c’era nemmeno bisogno. Non è successo niente, sono cose che capitano” Ha aggiunto il conduttore, con la sua consueta ironia che aiuta a sdrammatizzare e ad abbassare i toni: “Se dovessero venir fuori i fuori-onda che faccio io mi dovrebbero arrestare subito. La reazione della Rai è stata esageratissima, ma sono sicuro che non succederà niente” Così, infatti, è stato.

Chi è Angelica Fiorello

Angelica Fiorello è nata nel 2006. Tre anni prima Fiorello si è sposato con la madre di Angelica, Susanna Biondo, che aveva già una figlia, Olivia, nata dalla precedente relazione della madre con Edoardo Testa. Rosario e Susanna si erano conosciuti nel 1996, quando lui, dopo lo straordinario successo del ‘Karaoke’, lavorava alla ‘Buona Domenica’ di Maurizio Costanzo. Fiorello ha più volte detto che l’incontro e l’amore con Susanna gli hanno permesso di raggiungere un equilibrio tra la vita professionale e quella privata. Angelica, al momento, sta studiando al liceo classico Dante Alighieri di Roma. Suoi zii paterni sono Beppe Fiorello, noto attore di fiction, e Catena Fiorello Galeano, famosa scrittrice. Evidentemente la creatività è un tratto distintivo, un marchio di famiglia.

Ultime battute

Alla fine del 2023, Rosario Fiorello, intervistato dal direttore dal Tg1 Gian Marco Chiocci a ‘Stasera parlo io’, ha detto che le esperienze attuali di ‘VivaRai2’ potrebbero essere un po’ le ultime battute del suo percorso artistico. Lo showman, infatti, crede di essere vicino a concludere la sua carriera. Però Fiorello rimane possibilista: il conduttore ha anche aggiunto che, fosse stato per lui, avrebbe chiuso dopo tre giorni, ‘basta’ l’ha già detto più volte, ma alla fine, al momento, è arrivato a 63 anni – 64 a maggio – continuando a stare davanti alle telecamere. In passato aveva detto che a 50 anni avrebbe smesso, invece è andato avanti, per la gioia dei suoi fan.