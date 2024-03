Fuorionda al Tg2 sulla figlia di Fiorello, la Rai prende provvedimenti

Un fuorionda destinato a far discutere, quello che è stato trasmesso per errore nell'edizione delle 13 del Tg2 di oggi. Un fuorionda che sicuramente verrà ripreso da Fiorello durante la puntata di domani mattina del programma 'Viva Rai2!' e che si sta già portando dietro degli strascichi.

Una volta lanciato al Tg2 il servizio in merito alla commovente performance musicale di Fiorello insieme alla figlia Angelica - i due insieme hanno cantato il brano 'La prima cosa bella' in occasione della Festa del papà - proprio durante il programma 'Viva Rai2!' il conduttore Piergiorgio Giacovazzo si è lasciato andare a un commento decisamente poco lusinghiero: "Che carini, adesso questa avrà almeno dodici trasm..." e poi è partito il jingle del telegiornale.

Il riferimento di Giacovazzo è stato in ogni caso chiaro: Fiorello e la figlia Angelica avrebbero sfruttato l'esibizione per lanciare la carriera della diciottenne, che a questo punto avrebbe a disposizione sicuramente una raggiante carriera in Rai solo perché figlia dello showman.

La reazione dei vertici Rai non ha tardato ad arrivare: "In riferimento al commento inappropriato e del tutto gratuito fatto dal conduttore del Tg2 Piergiorgio Giacovazzo a proposito della performance di Fiorello e della figlia a 'Viva Rai2!', l'ad Roberto Sergio ha dato mandato di avviare un provvedimento disciplinare".

Intanto su Raiplay nessuna delle edizioni odierne del Tg2 è disponibile on demand.