Capodanno in piazza 2024, concerti e cantanti: tutti gli appuntamenti nelle città da Nord a Sud e in Tv

Roma, 27 dicembre 2023 – Il Capodanno in piazza è ormai diventato una tradizione in molte città. Eventi che accompagnano all’immancabile conto alla rovescia per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo. Un po’ ovunque, ma non a Milano dove però si potranno seguire le ormai tradizionali maratone tv (su Rai e Mediaset). Ma vediamo un po’ come saranno i “Capodanno in piazza” da Nord a Sud.

Capodanno in piazza

Tra gli imprescindibili riti di Capodanno, i concerti gratuiti nelle cornici suggestive delle grandi piazze italiane sono tra i più attesi e amati. Si canta e si balla in tante città, a partire da Crotone e Genova, dove si svolgeranno i due eventi con ribalta televisiva su Rai e Mediaset.

Dopo un biennio in Umbria, 'L'anno che verrà', in onda su Rai1, si sposta a Crotone, in Calabria grazie all'accordo tra Rai Com e la Fondazione Calabria Film Commission. Sul palco allestito in piazza Pitagora, Amadeus porta sul palco, tra gli altri, Annalisa, Paola e Chiara, i Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D'Amico, gli Autogol e Maninni.

A Genova, da piazza De Ferrari, invece ci sarà il 'Capodanno in Musica' di Canale 5 con Federica Panicucci, e tantissimi ospiti tra cui Albano, Orietta Berti, Iva Zanicchi e Fausto Leali insieme a Leo Gassman, Michele Bravi, Luigi Strangis e la partecipazione speciale di tutta la scuola di 'Amici'.

Nel corso della diretta saranno aperti dei collegamenti con piazza Libertà a Bari dove Mariasole Pollio di Radio 105 presenterà le esibizioni di Ermal Meta, Coez e Frah Quintale.

Tra gli altri eventi già confermati c'è quello della Capitale dove il concerto è al Circo Massimo, s'intitola 'Roma 2024. You are here' e punta sui nomi di Francesca Michielin, Blanco, Lazza e la conduzione di Francesca Romana D'Andrea e Filippo Ferraro di RDS.

Grande attesa a Mantova per Madame che si esibirà in Piazza Sordello.

A Torino, sul palco allestito in piazza Castello il conto alla rovescia si farà con il producer Mace, mentre prima sarà Lo stato sociale a mettere allegria.

Capodanno con concertone in piazza Plebiscito con artisti come Arisa, The Kolors o Enzo Avitabile, ma a Napoli la festa per l’anno nuovo non sarà una sola notte. La città si prepara a salutare il 2023 e a dare il benvenuto al 2024 con quattro giorni di festeggiamenti tra musica e comicità con l'evento “Luci e suoni a Napoli” che prenderà il via il 29 dicembre per concludersi l'1 gennaio dell'anno nuovo.

La regina del pop Elodie assicurerà il divertimento in piazza Ruggero Settimo a Palermo.

Tananai e Mario Biondi, invece, si divideranno il palco del "Christmas Catania Fest 2023-Natale in città" allestito in piazza Duomo a Catania.

Nell'altra Isola, il duo Renga e Nek sarà protagonista a Sassari, in piazza d'Italia.

Zucchero Fornaciari, invece, sarà la star del Capodanno di Olbia: il bluesman arriverà in Sardegna al termine del tour americano e si esibirà al molo Brin dove poi arriverà anche il rapper Salmo.

Alla Fiera di Cagliari si esibisce Marco Mengoni, reduce dalla sua seconda vittoria a Sanremo di cui sarà co-conduttore della prima serata: lo show gratuito a numero chiuso con biglietti gratuiti saranno prenotabili online, potrà essere seguito con un maxischermo esterno da chi non riuscirà a prenotare il ticket.

A Siena, in piazza del Campo, a scaldare la notte del 31 arriva Emma Marrone.

Sempre in Toscana, a Pisa, l'evento "New Year 2023 Celebration" in piazza dei Cavalieri propone uno show in cui gli artisti di punta saranno il dj-set di Albertino e il rapper Fabri Fibra.

A Milano invece niente concertone (come ormai avviene da qualche anno) in piazza Duomo. L’amministrazione guidata dal sindaco Sala ha spiegato che “per organizzare un evento del genere i costi sono intorno al milione”. Motivo per il quale (dopo i problemi con le aggressioni alle donne e il Covid avuti dal 2019 in poi) si è preferito destinare questi fondi ad altre iniziative.