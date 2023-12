Capodanno 2024 a Roma, maxi concerto con Blanco, Lazza e Michielin. Programma e scaletta

Roma, 26 dicembre 2023 – Blanco, Lazza e Francesca Michielin. Sono le guest star del Concerto di Capodanno al Circo Massimo di Roma. I tre artisti si alterneranno sul palco per accompagnare migliaia di romani al countdown di mezzanotte, per festeggiare l’arrivo del 2024 con uno spettacolo totalmente gratuito e in uno scenario unico al mondo.

‘Roma 2024. You are here’ è lo slogan del concertone della notte di San Silvestro, organizzato da Roma Capitale con la radio ‘Rds 100% grandi successi’.

“Siamo sicuri che sarà un grande successo, ancor più dell'anno scorso", dice il sindaco Roberto Gualtieri. “Confidiamo sia un bellissimo momento per salutare il nuovo anno nel miglior modo possibile in una città viva, animata”, aggiunge.

La lunga notte di Capodanno inizierà alle 21.30 con le performance di Blanco, il rapper Lazza – rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano ‘Cenere’ – e Francesca Michielin, cantante e conduttrice di ‘X Factor 2023’.

Sono tre degli artisti più amati del momento dai giovani, nomi di richiamo che preannunciano il tutto esaurito al Circo Massimo. A tenere alta l’adrenalina tra un’esibizione e l’altra saranno gli speaker Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro, coppia radiofonica consolidata in onda ogni sera su Rds, riconfermata anche quest’anno alla conduzione del Concerto di Capodanno al Circo Massimo.

Ci sarà spazio anche per RdsNext, la ‘social web radio fatta dalla GenZ per la GenZ’. Dopo il brindisi di mezzanotte, la festa continuerà con uno speciale Dj Set a cura di ‘Dimensione Suono Roma’, emittente del network Rds, per continuare a ballare e divertirsi.

“Questo evento di Capodanno – sottolinea l’assessore al Turismo della Capitale, Alessandro Onorato – è un invito e un auspicio. L'invito è ad esserci e l'auspicio è che Roma non sia solo dei romani, ma la città di riferimento per tanti giovani che, immaginiamo, raggiungeranno la Capitale per il concerto di fine anno”.

Ingresso gratuito al Circo Massimo, in viale Aventino a Roma. Concerto live, ma non solo. Prevista anche la diretta radiofonica del concerto in onda dai microfoni di Radio Rds e sulla App. In tv sul canale 50 di Tivùsat, sul canale 265 del DTT, sul canale 724 di Sky.

Per l'evento di San Silvestro, Roma Capitale ha potenziato i mezzi di trasporto pubblici. Il 31 dicembre, bus e tram funzioneranno fino alle 21 e la metro resterà aperta fino alle 2.30 del 1° gennaio 2024, cosi come le 11 linee di bus che raggiungono la metro.

I bus notturni nMA, nMB, nMB1, nMC, nME circoleranno fino alle 8 di mattina del 1° gennaio, quando entrerà in servizio tutta la rete bus, tram e metro. Qui il piano natalizio completo dei mezzi pubblici in servizio nella Capitale.