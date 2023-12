Natale 2023 a Roma, da Villa Borghese al presepe dei Netturbini: tutti gli appuntamenti delle feste

Roma, 21 dicembre 2023 – È il Presepe dei Netturbini l’attrazione numero uno del Natale capitolino, una tradizione che si rinnova da oltre cinquant’anni che ogni anno si riconferma la più amata e visitata dai romani e dai turisti.

Ma è solo una delle tante iniziative dedicate al Natale 2023 a Roma, una carrellata di eventi e musica che animeranno piazze e strade in tanti Municipi fino all’Epifania. E l’immancabile ricco calendario natalizio della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale. Ecco tutti gli appuntamenti in programma a Roma. Come spostarsi con i mezzi durante le feste: tutte le info nel piano natalizio del trasporto.

Nel cuore dell’incantevole Villa Borghese, l’evento più importante delle festività Natalizie in Europa. Su un’area di 50mila mq, sono riprodotte 8 città del Mondo: spettacoli folkloristici originali, musical inediti, una pista di pattinaggio di 800 mq, la Casa di Babbo Natale, la Chocolate Factory e tanto altro ancora.

Il Presepe dei Netturbini romani è una tradizione iniziata dall’operatore ecologico Giuseppe Ianni, che nel lontano 1972 realizzo insieme ad alcuni colleghi la prima natività in calce e muratura. Si tratta di una fedele riproduzione in miniatura della Palestina di duemila anni fa, arricchito di anno in anno di nuove scene di vita quotidiana, tutte legate da un unico filo rosso: pace e fratellanza tra tutte le popolazioni della Terra

“Con il tempo si è ingrandito, ricevendo doni da tutto il mondo – spiegano i netturbini Ama – come le oltre 2.000 pietre di cui 350 provenienti da vari angoli del pianeta, ciascuna con la sua etichetta, inclusa una pietra lunare e un frammento di meteorite proveniente da Marte”.

Visitare il Presepe dei Netturbini – allestito nella sede di Ama di via dei Cavalleggeri, nella sala intitolata all’ideatore e simbolico “custode dell’opera” Giuseppe Ianni, scomparso lo scorso anno – è come fare un viaggio alla scoperta di un mondo lontano: ci sono 100 casette illuminate costruite in pietra di tufo e sampietrini, 54 strade, tre fiumi che tutti insieme raggiungono la lunghezza di quasi dieci metri, sette ponti e quattro acquedotti realizzati con il marmo del colonnato di San Pietro, dismesso durante un restauro. Durante la visita viene proiettata la video guida con sottotitoli in inglese e il video tradotto nella Lingua italiana dei segni.

“Luce e gioia” negli angoli più suggestivi di Roma con le luminarie natalizie. Come da tradizione, le prime luci di Natale ad accendersi sono state quelle del Tridente, seguite dall’Albero di 15 metri firmato Dior in Piazza di Spagna. Oltre alle luci in molti Municipi, luminarie accese in via del Corso.

Il tradizionale abete dei romani – arrivato da Como a Roma con un viaggio notturno di dieci ore – quest’anno è stato ‘sfratato’ da Piazza Venezia per via del cantiere della metro C ed è stato allestito a Piazza del Popolo. Brilla in Piazza del Campidoglio l’Albero di Natale dedicato al 75esimo anniversario della Costituzione Italiana. Albero decorato anche al Parco Nemorense.

Quattro appuntamenti serali in piazza con musica e cabaret da venerdì 22 dicembre a sabato 30 dicembre. Il programma: dj set a partire dalle 20, seguito da uno spettacolo di cabaret con Antonio Giuliani e Andrea Perroni (alle 20.30), l’Orchestraccia (21.30) e ancora musica fino alla mezzanotte. Ecco tutte le date:

Venerdì 22 dicembre – piazza San Giovanni Bosco a Cinecittà

Sabato 23 dicembre – Area tra via Walter Tobagi e via dell'Usignolo a Torre Maura

Venerdì 29 dicembre – Area mercato rionale di Casal De Pazzi

Sabato 30 dicembre – Piazza Anco Marzio a Ostia

Fino al 7 gennaio, ‘Storie di Natale’ al Teatro Argentina. Va in scena il rinomato appuntamento con ‘La Piccola Compagnia del Piero Gabrielli’. Ogni incontro sarà un’occasione per stare insieme e connettere i più grandi e i più piccoli seguendo le formule della Grammatica della Fantasia di Rodari.

Fino al 29 dicembre, ‘Il Dottor Stellarium e la stella del primo Natale’ al Planetario di Roma.

Accompagnati da Gabriele Catanzaro nei panni del Dottor Stellarium, via libera a un’indagine sulla stella più famosa della storia, quella che inseguirono quegli antichi astronomi per raggiungere la piccola e sperduta città di Betlemme.

Fino al 7 gennaio, ‘A Casina di Raffaello è tempo di Natale’

In programma a Casina di Raffaello tanti nuovi laboratori per bambini ispirati al tema delle festività, per realizzare decorazioni e personaggi natalizi. Dal 27 dicembre al 5 gennaio al via anche il centro invernale. Prenotazione obbligatoria allo 060608.

Venerdì 22 dicembre, ‘Il presepe vivente dei bambini della scuola Angelini’.

Al centro di socializzazione 'Il Casale’, il presepe vivente realizzato con dedizione e creatività dai bambini della scuola dell’infanzia comunale Angelini.

Fino al 7 gennaio, ‘Bimbi a teatro’: un ricco programma dedicato ai piccoli spettatori. Qui il programma completo degli spettacoli nelle sale di Roma.

Natale in Municipio XV. Per il secondo anno consecutivo tornano a Roma Nord gli appuntamenti con i Cori e Gospel di Federcori - Federazione Cori Italiani Chorus Inside e con le iniziative di intrattenimento per bambini con magia e bolle di sapone organizzate da associazioni del territorio.

Natale a Piazza Navona. Fino al 6 gennaio stand artigianali e istituzionali, spettacoli, concerti e attività dedicati a bambine e bambini in collaborazione con Biblioteche di Roma. La festa della Befana torna a Piazza Navona. ‘Christmas for you’: iniziative rivolte agli ospiti delle case famiglia e alle persone anziane per trascorrere il Natale insieme in città.

Natale in Municipio V. Arriva ‘Natale in V Municipio’ l'iniziativa di carattere culturale e interamente gratuita che offre ai cittadini della Capitale eventi dal vivo nel segno del cinema e della musica. L'iniziativa, si svolgerà fino al 28 dicembre.

E ancora. Il 5 e 6 gennaio Presepe vivente e sfilata dei Re Magi al Natale in Municipio IV; Villaggio di Natale al Municipio V; Magico Natale in parchi, piazze e giardini al Municipio XI; giovedì 21 dicembre concerto dell'Associazione Sette Note Romane ‘Musica delle Feste’ al Municipio XII.

