Il Concerto del Primo Maggio trasloca, dove si farà?

Il Concerto del Primo Maggio a Roma, quello storico, quello per il quale centinaia di migliaia di giovani e meno giovani percorrono centinaia di chilometri ogni anno per raggiungere piazza San Giovanni in Laterano a Roma cambierà location.

Dopo svariati anni nei quali piazza San Giovanni in Laterano era stata il simbolo del Primo Maggio in musica, adesso si cambia. Il Concertone del Primo Maggio, inteso come concerto nazionale oltre i vari eventi come quello di Taranto, si farà comunque. Ma in un altro luogo.

Ad annunciare il cambio di location è stata la stessa organizzazione del Concertone attraverso un'immagine e una scritta eloquenti sul profilo Instagram della manifestazione: "Per l'edizione 2024 il Concertone cambia location. Secondo voi dove si farà?".

Si è infatti subito aperto il dibattito su quale sarà la nuova location. Anche perché non è chiaro se la nuova cornice della manifestazione sarà nella stessa città e quindi a Roma oppure l'intera manifestazione trasloca proprio in un altro Comune.

Subito fra gli utenti di Instagram si è scatenata una ridda di ipotesi e di commenti e in molti hanno proposto un cambio di città. Chissà cosa succederà. I prossimi saranno mesi decisivi per capire dove si svolgerà il prossimo Concertone del Primo Maggio.