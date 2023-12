Capodanno sicuro a Roma: fontane transennate, proibiti i botti e quasi 2.000 agenti in servizio. Al concertone del Circo Massimo vietate le bottiglie

Roma, 30 dicembre 2023 – Capodanno sicuro a Roma con quasi 2.000 agenti delle forze dell’ordine in servizio nella Capitale per i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno e misure di sicurezza speciali: per il concertone al Circo Massimo in cui sono attese circa 45mila persone per sarà vietata la vendita delle bottiglie di vetro, mentre in centro le fontane storiche saranno transennate per prevenire comportamenti pericolosi e atti vandalici.

Capodanno a Roma (foto d'archivio)

Gli agenti in servizio

Saranno circa 2 mila gli uomini delle forze dell'ordine che, tra la notte del 31 dicembre e il primo gennaio del 2024, saranno impegnati in prima linea per garantire la sicurezza nella Capitale. I poliziotti coinvolti nei controlli saranno almeno 1.000. Un potenziamento dovuto agli eventi, ma anche al periodo storico: i rischi terrorismo sono purtroppo sempre presenti.

ROMA. CONTROLLI CARABINIERI IN VISTA CAPODANNO, 6 ARRESTI E 3 DENUNCE /FOTO(FOTO 1 di 1)

Le ordinanze del questore e del sindaco

Il questore di Roma, Carmine Belfiore, ha emesso l'ordinanza recependo le linee guida emerse nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di ieri in Prefettura. Al Circo Massimo, dove sono previste almeno 45mila persone per il concertone, saranno controllati i varchi: in via del Circo Massimo/via Fonte di Fauno; via dei Cerchi/piazza di Porta Capena; via della Greca/via Clivo dei Publici; via dei Cerchi/via San Teodoro; piazzale Ugo La Malfa/via delle Terme Deciane. Nella zona del Circo Massimo, inoltre, è vietata la vendita delle bevande in vetro. Un divieto che si aggiunge all'ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri sui fuochi d'artificio e sui petradi. Intensificati i controlli al centro storico: in via del Corso, a piazza di Spagna e nelle aree limitrofe al Vaticano. Mentre saranno transennate le fontane storiche.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui