Canzoni di Natale, ecco i 5 brani per entrare nello spirito delle Feste

La musica, linguaggio universale che accomuna emozioni e ricordi condivisi, ha un ruolo determinante nelle feste di fine anno. Che si tratti di melodie tradizionali o di successi internazionali della discografia moderna, le canzoni di Natale hanno il potere di unire le persone, comunicando gioia e condivisione. Ecco alcune delle 5 canzoni più ascoltate di questi tempi.

‘Tu scendi dalle stelle’

Questo canto, composto da Alfonso Maria de’ Liguori (1696-1787), santo campano, nasce originariamente in dialetto napoletano con il titolo ‘Quanno nascette Ninno’, noto anche come ‘La Pastorale"’ Successivamente, dall'adattamento di questa versione, prese forma il brano in italiano che oggi conosciamo. La sua prima pubblicazione in italiano avvenne con il titolo ‘Per la nascita di Gesù’.

‘Astro del ciel’

Il brano nacque in origine in Austria, a Oberndorf bei Salzburg, frutto della collaborazione tra Joseph Mohr e Franz Xaver Gruber. Tuttavia, i due autori vennero presto dimenticati, e per lungo tempo si ritenne che il brano fosse un autentico canto popolare tirolese. Questa convinzione fu alimentata dai gruppi canori del Tirolo, che contribuirono a diffonderlo a livello internazionale. La leggenda narra che i Rainer, una famiglia di cantanti proveniente dalla Zillertal, una valle del Tirolo austriaco, presentarono questo canto natalizio già all’inizio dell’Ottocento durante un'esibizione davanti all'imperatore Francesco I d'Austria e allo zar Alessandro I di Russia.

‘Bianco Natale’

È la versione italiana di ‘White Christmas’, scritto da Irving Berlin negli anni ’40. Adattata in italiano dal paroliere e compositore Filibello, questa canzone cattura la magia e la delicatezza dell’atmosfera natalizia, evocando il fascino dei giorni in cui la neve ricopre tutto con il suo candore.

‘Feliz Navidad’

Questo inno fu scritto, composto e interpretato da José Feliciano nel 1970, venendo distribuito nel novembre dello stesso anno. Nella registrazione originale, Feliciano suona sia la chitarra acustica che il cuatro portoricano, simile a una chitarra. Il brano è caratterizzato da un ritmo vivace e coinvolgente, con influenze pop, dalla struttura bilingue, in inglese e spagnolo, e da una melodia orecchiabile e facile da memorizzare.

‘It's beginning to look a lot like Christmas’

Le origini di questo brano risalgono agli anni ’50. Scritto dal compositore americano Robert Meredith Willson, celebre autore di musical, vincitore di un Tony e due Grammy Award, e già noto per aver scritto musiche per film come ‘Il grande dittatore’ di Charlie Chaplin. La sua prima registrazione risale al settembre 1951, a opera di Perry Como & The Fontane Sisters, accompagnati dall'orchestra di Mitchell Ayers. Un mese dopo fu inciso anche da Bing Crosby. Fu però nel 1963 che il brano divenne molto popolare essendo inserito nel musical di Broadway ‘Here’s Love’, tratto da ‘Il miracolo della 34esima strada’ di George Seaton. Da allora, la canzone è stata interpretata da artisti di ogni genere, da Dean Martin a Dionne Warwick, fino a Michael Bublé.