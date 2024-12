Tavola di Natale 2024, le decorazioni delle star. Gli addobbi che non possono mancare

Roma, 18 dicembre 2024 – Il Natale rappresenta per molti un’occasione speciale per condividere momenti di convivialità con amici e familiari. È il periodo in cui la casa si trasforma, impreziosita da luci, ghirlande e decorazioni. La tavola diventa protagonista, pronta ad accogliere i commensali con un allestimento curato e suggestivo. Una mise en place ben studiata contribuisce a creare un’atmosfera unica, capace di rendere ancora più magici i festeggiamenti. Con pochi accorgimenti e un pizzico di creatività, è possibile trasformare la tavola di Natale in una grande protagonista di pranzi e cene delle feste di fine anno, unendo stile e calore e dando vita a un’atmosfera indimenticabile.

Come le star

Sono molti i personaggi famosi d’Oltreoceano che amano condividere con entusiasmo le loro decorazioni natalizie, spesso mostrando sui social le loro tavole, imbandite in modo magistrale. Ad esempio, anche negli anni passati, Kylie Jenner ha fatto vedere spesso le decorazioni di lusso da leio scelte per le sue abitazioni, in linea con il suo stile personale. Raffinate ed eleganti le case addobbate a festa di Gigi Hadid ed Emma Roberts, per non dimenticare gli allestimenti di Reese Witherspoon.

Cosa non può mancare

Realizzare una tavola di Natale sofisticata e capace di sorprendere gli invitati non è difficile e, nella maggior parte dei casi, è sufficiente partire da elementi già disponibili. Il segreto sta nell’arricchire l’allestimento con piccoli dettagli decorativi che aggiungano personalità. Alcuni accessori fondamentali sono una tovaglia o un runner adatti all’occasione, tovaglioli in stoffa, piatti e sottopiatti, posate per ogni portata, bicchieri per acqua, vino e liquori, decorazioni a tema come centrotavola, segnaposto o portatovaglioli. Non è necessario che tutti gli elementi abbiano uno specifico richiamo al Natale: una base neutra, come una tovaglia bianca o tovaglioli in colori sobri, può essere vivacizzata con accessori più specifici e viceversa.

Stili e colori

La scelta dello stile e dei colori è determinante per definire il carattere della tavola. Lo stile minimalista, per esempio, punta su biancheria e stoviglie essenziali in bianco e nero, abbinate a dettagli dorati su una tovaglia in lino. Nello stile nordico si privilegiano materiali naturali come legno e lino, candele e decorazioni discrete per un’atmosfera calda e accogliente. Se si ha un gusto classico, si possono utilizzare tonalità delicate come il bianco, il crema o il tortora, arricchite da accessori retrò e tante candele. Infine, se si desidera creare un’atmosfera boho chic, si possono combinare luci soffuse, materiali rustici e accenti scuri per un contesto intimo e informale. Per quanto riguarda i colori del Natale e di Capodanno, oltre al tradizionale rosso e oro, si possono scegliere abbinamenti più moderni, come il bianco e l’argento per un look elegante, i toni naturali del marrone e del verde per richiamare la natura, o il blu notte con dettagli oro o argento per un tocco raffinato.

Come apparecchiare la tavola di Natale

Per apparecchiare la tavola con ordine ed eleganza basta seguire alcune semplici regole. La tovaglia deve essere ben stirata e disposta in modo uniforme, lasciando un margine di almeno 30 cm sui lati. I piatti vanno posizionati al centro del posto a tavola di ogni commensale, partendo dal piatto piano, sopra cui porre il piatto fondo e mettendo il piattino del pane in alto a sinistra rispetto a questa composizione. Il piattino da dessert deve essere messo sopra il piatto piano, oppure può essere portato direttamente quando arriva il momento del dolce. Le posate seguono l’ordine di utilizzo: le forchette, quindi, vanno a sinistra, i coltelli (con la lama verso il piatto) e i cucchiai a destra. Sopra i piatti, in posizione orizzontale, si posizionano eventuali cucchiaini o forchettine da dessert. I bicchieri si dispongono in alto a destra, rispetto ai piatti, iniziando con quello per l’acqua, seguito dai bicchieri per il vino e, se necessario, da quello per il dessert o lo spumante. Il tovagliolo può essere collocato accanto al piatto o utilizzato come elemento decorativo, piegato in modo originale e posizionato sopra il piatto stesso.

Accessori che fanno la differenza

Le decorazioni sono fondamentali per creare un’atmosfera natalizia calda e accogliente. Per quanto riguarda il centrotavola, si può spaziare dalla classica ghirlanda alle composizioni più moderne, come bottiglie di vetro riempite con lucine o cassette di legno arricchite da candele e rametti verdi. Per i portatovaglioli sarebbe opportuno optare per un accessorio semplice, ma d’effetto, magari impreziosito con elementi naturali, come rametti o bacche, per un tocco rustico e raffinato. Come segnaposti più originali e personali, si potrebbe pensare a un biscotto decorato o un biglietto scritto a mano. Per completare la mise en place, inoltre, si possono usare delle candele su superfici specchiate e decorare anche le sedie con cuscini o nastri in tessuto di un colore che richiami cromaticamente l’allestimento della tavola.