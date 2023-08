Antonella Lualdi, quel tormento per la nipote Virginia Sanjust di Teulada

Roma, 10 luglio 2023 – Non solo sorrisi nella vita di Antonella Lualdi morta ieri a Roma all’età di 92 anni. Una storia, anche in parte tormentata, quella dell’attrice tra le grandi protagoniste degli anni d’oro del nostro cinema. Nelle cronache più recenti a darle filo da torcere è la nipote Virginia Sanjust di Teulada, 45 anni, ex “signorina buonasera”, bellissima figlia di Antonellina Interlenghi (l’attrice, oggi 62enne, ha avuto successo negli anni ottanta con i film Vacanze di Natale e Vacanze in America), che nel 2020 ha minacciato la nonna per ottenere denaro e le ha devastato l’appartamento romano di Ponte Milvio, la casa dove l’attrice aveva vissuto con l’amato marito Franco Interlenghi.

Lualdi, si era chiusa in camera per proteggersi e poi aveva deciso di denunciare la nipote, che è stata condannata per tentata estorsione a un anno e 5 mesi. Non era la prima volta. “Virginia è molto aggressiva. Abbiamo il terrore della sua presenza. Siamo stati costretti, per paura, a togliere i coltelli. E in casa viviamo tutti con le porte delle camere chiuse a chiave”, così nei racconti della donna alla polizia.

Il perdono

A mesi di distanza dalla vicenda Lualdi aveva rivelato di aver capito la reazione violenta della nipote “una mancanza di affetto nei suoi confronti. E io in quel momento non l'ho capito”. “Non sapevo nulla della condanna – dichiarava l'attrice al Messaggero -. Mi dispiace, anche perché per me la cosa si era chiusa lì. Non la chiamerei estorsione. Mi aveva chiesto 10 euro, ma non li avevo. E ha avuto una reazione violenta. Ma non si è scagliata contro di me. Non ci posso credere che mia nipote rischi di andare in carcere per 10 euro”. Tra nonna e nipote i rapporti però non si sono aggiustati: “Da allora non ci siamo più sentite, non ho voluto sapere più nulla, perché queste cose mi turbano. So che ha avuto un esaurimento nervoso e da un paio di anni suo figlio si occupa di lei. Bisogna trovare il modo di curarla: è una ragazza dolcissima e buona. Ha avuto un momento di difficoltà”.

Virginia Sanjust e Berlusconi

La parabola (discendente) di Virginia inizia nel lontano 2003 quando la Rai la promuove sul campo a “signorina buonasera”. Nel 2004 divorzia dal primo marito Federico Armati, che all’epoca era agente del Sisde. I due hanno avuto un figlio che si chiama Giancarlo. Sempre nel 2004 diventa inviata speciale del programma “Una giornata particolare” su Rai 1: sembra il promettente inizio di una carriera di successo, ma dopo qualche anno e parecchi rumor per la “relazione particolare” (come la chiamava lei), che aveva avuto con il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ha inizio un lungo anonimato. Sanjust in un’intervista a il Fatto Quotidiano disse poi che l’incontro con il Cavaliere le aveva distrutto la vita.