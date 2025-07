Roma, 22 luglio 2025 – Mondo della musica in lutto per la scomparsa di Marco Dionigi. Cinquantaquattro anni, di Sommacampagna storico deejay dell'Alter Ego, discoteca simbolo di Verona nota in tutto il nord Italia, famoso tra tutti gli amanti della musica elettronica, in Italia e anche all’estero, già dai tempi delle mitiche ‘cassettine’. Dionigi sarebbe morto nel sonno forse a causa di un malore. Lascia un figlio e la mamma.

La notizia della sua scomparsa ha iniziato a circolare fin dalle prime ore di stamani sui social, tra amici e nel mondo in cui era protagonista indiscusso.

Siamo increduli e distrutti. Ciao Marco è stato un onore ascoltare i tuoi set: adesso fai sentire la tua musica agli angeli. Ora avrai tutte le risposte che hai sempre cercato. Un abbraccio forte

È il messaggio commosso che si legge sulla pagina Facebook della discoteca. Davanti a lui, nelle serate dell’Alter Ego e non solo, è passata la storia dei dancefloor italiani: dalle serate più selvagge a quelle più ‘discotecare’, fino ad avanguardistici party underground capaci di guardare alla storia del clubbing italiano originario. Dionigi aveva uno stile unico, una visione originale e fuori da ogni schema della professione del dj. Dagli esordi locali, nel Veronese, era approdato al successo nazionale. Una carriera proseguita in giro per le migliori consolle. Il suo nome esce dai confini regionali e dal Veneto, piano piano, assume rilevanza nazionale.

Le sue serate sono sempre più un appuntamento imperdibile anche grazie alla carriera parallela di produttore (nel 1995 fonda la Tube Records) e a brani come Anaconda, Heaven Flute, Le Serpent, Way Out, The Hard Rocks, Seregenti, Manta e Freefall. All'inizio degli anni '90, mentre l'Alter Ego diventa uno dei locali più rinomati d’Italia, Dionigi crea un sound chiamato Slow Motion in cui fonde “i bassi Bpm con melodie ipnotiche e risonanze alte della new age/ethno dark wave”.