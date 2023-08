Addio ad Antonella Lualdi, l’attrice si è spenta a 92 anni

Roma, 10 agosto 2023 – È morta a 92 anni Antonella Lualdi. La notizia dal fratello Carlo. L’attrice e cantante popolarissima negli anni '50 e '60, era ricoverata in un ospedale fuori Roma, precisa il fratello avvisato da Stella, una delle due figlie dell’attrice e cantante. Splendida signora della storia del cinema italiano, Lualdi all'età di soli diciannove anni raggiunge la notorietà nel film musicale Signorinella (1949) e nel '50 compare in Canzoni per le strade, dove conosce Franco Interlenghi - attore di punta del neorealismo italiano, diretto da Fellini, Antonioni, De Sica, Visconti, Rossellini, Blasetti - che sposerà cinque anni dopo. Ha recitato in numerosi film per il cinema e per la televisione, e pubblicando diversi singoli e album musicali. La notizia della sua scomparsa nella notte da un post su Facebook di Elizabeth Missland (Stampa Estera), che la definisce "amica dei giorni sereni e spensierati", prima di rivolgere "pensieri affettuosi a “Antonellina e Stella, alle nipoti, a suo fratello Carlo". Questa mattina la conferma dei familiari.

La vita

Antonella Lualdi nome d'arte di Antonietta De Pascale, nasce a Beirut, in Libano, il 6 luglio del 1931 da padre italiano e da madre greca. Al momento della nascita, il padre, un ingegnere civile, era incaricato di progettare un ponte nella capitale libanese. Lualdi sposa il popolare attore Franco Interlenghi con il quale inizia un lungo sodalizio, recitando al suo fianco in pellicole firmate da autori come Lucio Fulci, Ettore Scola e Vittorio Gassman. Dalla loro unione sono nate due figlie: Stella e Antonellina. “Non è che me ne rendessi conto, me ne sono accorta nel tempo, che ho fatto senza volerlo una carriera importante e che probabilmente qualcun’altra al mio posto, con un buon ufficio stampa, avrebbe avuto un successo maggiore di quello che ho avuto io. Io ho sempre fatto una vita molto ritirata e poi Franco Interlenghi era una persona introversa e a lui piacevano le amicizie di quelle “poche, ma buone””, così l’attrice si era descritta in una intervista.

La carriera

Fin dal suo esordio venne considerata una vera star al pari della Bosè e della Lollobrigida e tra i suoi numerosi film di successo si ricordano: Miracolo a Viggiù (1951), Ha fatto 13 (1951), La cieca di Sorrento (1952), È arrivato l'accordatore (1952), Il cappotto (1952, di Alberto Lattuada). Con Franco Interlenghi recita in Il più comico spettacolo del mondo (1953), Gli innamorati (1955) e Padri e figli (1957,di Mario Monicelli). Senza il marito lavora in A Parigi in vacanza (1957), Il colore della pelle (1959), I delfini (1960), Appuntamento a Ischia (1960), Il disordine (1962), Gliimbroglioni (1963), Se permettete parliamo di donne (1964, di Ettore Scola) accanto a Vittorio Gassman, La colonnadi Traiano (1969) e Un caso di coscienza (1969). Dal 1992 ha avuto un grande ritorno di popolarità apparendo nella serie televisiva francese Il commissario Cordier nel ruolo di Lucia Cordier, moglie italiana del protagonista. Il suo ultimo film è La bella società di Gian Paolo Cugno del 2009.