Alessandro d’Asburgo-Lorena e Natacha Roumiantzeff-Pachkevitch, royal wedding d’autunno

Ad aprire le danze dei royal wedding europei d’autunno sono stati, di recente, l'arciduca Alessandro d'Austria e la contessa Natacha Roumiantzoff-Pachkevitch, che pochi giorni fa si sono sposati in Belgio. I due hanno annunciato le loro nozze nella primavera del 2023. Stando a quanto riportato da alcuni siti, la coppia, piuttosto riservata, dovrebbe essersi conosciuta alcuni anni fa in Svizzera.

Gli sposi

L’arciduca Alessandro d’Asburgo-Lorena è figlio dell'arciduca Carl-Christian e dell'arciduchessa Marie Astrid d'Austria. È anche il pronipote di Carlo I, l'ultimo imperatore d'Austria e re d'Ungheria della dinastia degli Asburgo. Inoltre, tramite sua nonna, l'arciduchessa Yolande d'Austria, Alessandro d’Asburgo-Lorena proviene da una delle più antiche famiglie nobili del Belgio, quella dei principi di Ligne, una delle famiglie nobili più antiche del Paese. L’apprezzata nonna, tra l’altro, è scomparsa poche settimane prima del matrimonio, il 13 settembre, all'età di 100 anni. Quanto alla sposa, la contessa Natacha, quest’ultima afferma di avere discendenze che riportano alla nobiltà russa. Tra i suoi antenati ci sarebbe anche un eroe di guerra francese.

Ospiti

Le nozze di Alessandro d’Asburgo-Lorena e di Natacha Rouminatzeff-Pachkevitch sono state un’occasione per i nobili europei di riunirsi in Belgio. Tra gli ospiti c’erano i granduchi di Lussemburgo con alcuni dei loro figli, e vari membri della famiglia reale belga, tra cui il principe Gioacchino, nipote del re Filippo. Erano presenti anche rappresentanti della casa di Borbone-Parma, della famiglia reale del Liechtenstein e dell'ex famiglia imperiale del Brasile, rappresentata da Maria Gabriela di Orleans-Braganza. Durante il ricevimento due ospiti hanno condiviso con gli sposi e gli altri invitati una lieta notizia: la principessa Pelagia di Borbone-Parma e il principe Amaury, sposatisi a loro volta la scorsa estate, hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio.

Il matrimonio

Il rito nuziale è stato celebrato presso l'Eglise Saint Pierre e ha compreso momenti toccanti tra gli sposi. È stata un'occasione particolarmente commovente poiché, come anticipato, solo pochi giorni prima la chiesa aveva ospitato il funerale della matriarca dei Lorena-d’Asburgo, l'arciduchessa Yolande. La contessa Natacha è arrivata a bordo di un'auto classica color pervinca, accompagnata dal padre. La sposa ha scelto un abito semplice, con maniche lunghe e dettagli in pizzo e una scollatura profonda. I capelli sono stati acconciati in onde morbide semi-raccolte sotto un velo lungo fino a terra. Gli unici accessori indossati dalla contessa sono stati un paio di orecchini a goccia di perle, una collana abbinata e una tiara di perle. Lo sposo ha optato per uno stile classico, indossando un completo da mattina contrastante con una cravatta a righe rosse e nere e un fiore all'occhiello. Dopo la cerimonia in chiesa si è svolto un ricevimento presso lo Château de Belœil, residenza dei principi di Ligne dal 1394. Il castello è circondato da giardini barocchi che risalgono al 1664.