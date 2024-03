Al cinema i Led Zeppelin rimasterizzati

The Song Remains the Same, il mitico concerto tenuto dai Led Zeppelin al Madison Square Garden di New York il 27-28 e 29 luglio 1973, durante il tour nordamericano per la promozione del loro album Houses of the Holy, torna nelle sale grazie all’omonimo film per la felicità dei fan della band britannica che potranno rivedere nei cinema italiani l’esibizione di oltre quarant’anni fa in versione completamente rimasterizzata, il 25, 26 e 27 marzo. Sul sito di Nexo Digital è possibile trovare l’elenco delle sale coinvolte nell’iniziativa.

Non solo musica: grazie ai filmati di backstage, Led Zeppelin: The Song Remains the Same rivelerà agli spettatori alcuni aspetti della loro vita personale e permetterà loro di ripercorrere le loro “allucinazioni private”, narrate attraverso sequenze video realizzare appositamente. A supervisionare la rimasterizzazione della colonna sonora, gli stessi Zeppelin.