Aggressioni dei cani, l’esperto: “Ecco gli errori da evitare e come fare prevenzione”

Roma, 22 aprile 2024 – Roberto Marchesini, etologo e scrittore, fondatore e direttore della Scuola di interazione uomo-animale (Siua). Un bambino di 15 mesi è stato azzannato a morte da due cani, in un prima ricostruzione si parla di pitbull. Gli episodi gravi sono sempre più frequenti. “Serve una cultura di prevenzione – premette l’esperto -. Si deve partire da un monitoraggio delle situazioni facilmente controllabili. Perché tutti i cani devono essere dotati di microchip. I veterinari delle Asl facciano controlli, se una persona tiene due-tre cani di questo tipo”.

"Da 25 anni vedo sempre la stessa dinamica – spiega Marchesini -. Penso all’anziana aggredita alla quale sono state amputate le braccia. Ma anche al caso dell’uomo sbranato a Roma da tre rottweiler. I molossi in particolare hanno bisogno di avere una persona, un leader, come punto di riferimento. In altre parole, una guida, anche se questo vale per tutti i cani”.

"La verità – sostiene l’etologo – è che non tutte le persone possono tenere cani di queste razze. E ancora meno sono quelli che possono tenere più cani di queste razze, tutti insieme. Ho avuto anch’io rottweiler, ma sempre uno per volta e ho sempre avuto estrema attenzione”.

"Essere leader per il proprio cane significa dargli una guida, da quando si è in casa a quando si esce. Il cane deve ubbidire”. Molti paesi hanno vietato le razze più aggressive. “Ma il problema non si risolve – è convinto l’esperto -. Non solo perché si creano meticci ma anche perché prospera un mercato illegale. Alla fine il messaggio è uno solo: è pericoloso chi non sa gestire il proprio cane, dal border collie ai pitbull. Chiaro poi che un molossoide ha bisogno di una persona che abbia una certa fermezza. Questo deve essere il messaggio, una persona non può prendere un cane che non è in grado di gestire”.

“Un paio di mesi fa ho chiesto al Ministero di aprire un tavolo di lavoro sulla prevenzione contro le aggressioni dei cani – fa sapere Marchesini -. Dal mio osservatorio quest’anno ho contato almeno una ventina di casi gravi, con amputazione degli arti o addirittura morte. Per risolvere questo problema sono necessari interventi su più livelli. Non si possono tenere tanti cani di queste razze insieme e servirebbe un patentino che oggi c'è a spot, dipende dai comuni”.

Ma questi cani si possono rieducare? “Sì ma la cosa importante è non rimetterli nella stessa situazione. Perché non si può fare un reset come con il computer”.