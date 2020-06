© Riproduzione riservata

Mai pensato di adottare una mucca? Ma senza portartela in casa, sul balcone o a brucare in giardino: piuttosto con un'adozione a distanza, chee ti garantisce una scorta di formaggio artigianale fatto come dio comanda, in cambio di una piccola cifra. Si tratta di un modo simpatico di supportare il lavoro dei piccoli produttori che portano avanti tradizioni di allevamento antiche, impegnative e faticose. Gran parte di queste iniziative esiste da anni, maper aiutare le piccole aziende di montagna ad affrontare le difficoltà economiche causate dalla pandemia.Per adottare una mucca in Valsugana, ad esempio, basta un versamento di 60 euro, dei quali 10 vanno in beneficenza e 50 invece alla malga. Sul sito dedicato puoi scegliere la tua preferita fra sedici diverse e poi. Sarà Ornella, Lucilla, Jenny o Befana? La quota dà diritto di andare a visitare la mucca durante l'alpeggio in quota, da metà giugno a metà settembre, e diformaggi, burro e altri prodotti caseari per un valore pari ai 50 euro. Quest'anno si è registrato un successone: a fine maggio le adozioni erano già 1750.Altrettanto fa la Cooperativa Peralba Costalta in provincia di Bolzano. L'adozione qui è su base mensile (39 euro), semestrale (219 euro) o annuale (409 euro). In cambio si ricevee ogni mese viene spedita direttamente a casa una selezione dei formaggi d'alpeggio prodotti con il suo latte. Tuttavia, in questo momento le adozioni sono sospese: la piccola cooperativa ha già raggiunto il limite della sua produzione mensile, ma le mucche torneranno prossimamente a disposizione.Adottando una mucca della Val Vestino , nel Parco Alto Garda Bresciano, si contribuisce a progetti ambientali sul territorio e. La quota include un attestato, un campanaccio e un buono per ritirare i prodotti caseari nelle malghe, e anche in questo caso è possibile andare a fare visita alla mucca adottata durante i mesi estivi. L'Agriturismo Alagna di Alagna Valsesia, in Piemonte, chiede una quota di 40 euro, che contraccambia con la carta d'identità della mucca e un cesto di tome e ricotte da ritirare al negozio in paese. Potete, nella stalla della fattoria da autunno a primavera, oppure su nei pascoli vista Monte Rosa in estate.