Adotta un albero che possa nutrire le api

3Bee, la start up impegnata nella rigenerazione, nella tutela della biodiversità e nella protezione delle api tramite la tecnologia, lancia per questo Natale l’iniziativa ’Adotta o Regala la biodiversità’, che innovando il concetto di dono da gesto di affetto a contributo per un importante progetto di studio e ricerca scientifica riguardante clima e ecosistemi. ’Adotta o regala un’oasi’ è un’idea originale, sostenibile e digitale a portata di click che ha l’obiettivo di sensibilizzare quante più persone possibili all’importanza della tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Progetti che si possono sostenere anche attraverso le nuove Box di 3Bee, cofanetti regalo che permettono di tutelare la biodiversità scegliendo tra la cura e la crescita di un albero nettarifero e l’esperienza di monitoraggio di un alveare intelligente.

Partecipare alla creazione di Oasi della Biodiversità in Italia significa ricreare habitat urbani e agroforestali in zone a bassa biodiversità, in cui tecnologia e natura si fondono per compiere un primo passo verso la resilienza climatica. A oggi, 3Bee ne ha create 200, ma l’obiettivo è raggiungere entro un anno le 10mila, per realizzare il più grande corridoio ecologico d’Europa. Da qui la possibilità per chiunque di diventare custode di un’Oasi, regalando cura e crescita di un albero che contribuisce a ricreare zone di pascolo per gli impollinatori.