Mohammad Rasoulof: "Penso sempre al mio Iran. Vivo per vederlo libero"

Ha ricevuto ieri sera, nella Piazza Grande gremita, il Locarno City of Peace award. Un premio che viene conferito per la prima volta, e che sarà consegnato a cadenza biennale, nell’ambito del Locarno film festival. A riceverlo, Mohammad Rasoulof, regista iraniano candidato all’Oscar, vincitore dell’Orso d’oro a Berlino. E regista coraggioso, con i suoi film realizzati in Iran fra mille difficoltà, con un regime molto attento a tappare la bocca a chi è critico con esso.

E così, Rasoulof – i cui film, premiati in tutto il mondo, non sono mai stati proiettati in Iran – si è ritrovato arrestato molte volte: nel 2010 per "propaganda antigovernativa", poi nel 2019 condannato alla prigione, nel 2022 rinchiuso nella famigerata prigione di Evin in isolamento. Ha girato in clandestinità il suo ultimo film, Il seme del fico sacro, in cui i personaggi femminili non portano il velo. E poi, con il film ancora non finito – avrebbe poi vinto il premio speciale della giuria a Cannes – ha attraversato il confine clandestinamente, a piedi, fra le montagne. Adesso è un esule, a tutti gli effetti. Vive in Germania.

"Ma tutto mi ricorda l’Iran", dice. "Anche questo bicchiere d’acqua. Perché al momento, in Iran la gente non ha accesso all’acqua potabile, a causa della negligenza del regime".

Ha nostalgia del suo paese?

"Quando ho passato il confine, con un lungo cammino a piedi, e me ne sono andato via dall’Iran, ho guardato indietro verso le montagne e mi sono detto: ritornerò. Adesso fisicamente sono in Europa, ma mentalmente sono in Iran. Non taglierò mai il cordone che mi lega alla mia patria".

Sta pensando a quale direzione prenderà, adesso, la sua arte? Che tipo di film le interesserebbe fare, ora?

"Non ho fretta di fare il prossimo film. Quando capirò meglio che cosa succede adesso in Iran, lo farò".

L’evoluzione del neonazismo in Germania, e della destra autoritaria in molte parti d’Europa, la preoccupa?

"Certo. Ma non mi sentirei in grado di fare un film su questi temi: ci sono registi che conoscono questa situazione molto meglio di me, e che sono in grado di fare questi film".

Lei preferisce proseguire a raccontare l’Iran?

"Al momento sul mio tavolo ci sono tre buoni script, pronti per essere girati. Ognuno potrebbe essere sull’Iran, ma potrebbe essere adattato anche alla società in cui vivo ora, alla Germania, all’Europa. Ma credo che la cosa più importante per me sia raccontare e partecipare alla ricerca di libertà del popolo iraniano".

Il suo paese, l’Iran, ha subito vari bombardamenti – uno anche sul carcere di Evin, dove lei era stato rinchiuso.

"Quando sono cadute le bombe sull’Iran, non si può descrivere il mio dolore. Da artista, posso solo testimoniarlo, il dolore. E vedo che i popoli, quello iraniano, la gente di Gaza, ma anche lo stesso popolo israeliano, vogliono solo vivere in pace. Ma il potere politico spesso taglia fuori dalle decisioni la gente comune".

Che cosa ricorda della sua detenzione nel carcere di Evin? È considerato il più terribile. "Penso spesso alle persone che ho lasciato in Iran, anche a quelle molto interessanti che ho conosciuto in prigione. Non solo i prigionieri. Ricordo quando sono dovuto andare in ospedale, per un piccolo intervento. E sono stato sorvegliato giorno e notte da tre guardie. Dopo qualche tempo, una delle guardie si è avvicinata e mi ha detto: ma è vero che lei ha fatto un film sulle guardie di una prigione? Si riferiva a Il male non esiste. Sarebbe possibile vederlo? E così, siamo finiti a guardare il mio film insieme. E la sera dopo lo abbiamo rivisto, sempre con le guardie, e così via per sette sere consecutive, per tutta la durata della mia permanenza in carcere. Alla fine, la guardia che mi doveva sorvegliare mi ha chiesto: ma potremmo fare un selfie insieme?".