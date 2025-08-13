Addio alla regista Rai Federica Marchetti. Il ricordo di un collega: “Persona straordinaria”

Napoli, 13 agosto 2025 – Federica Marchetti è morta a 62 anni, stroncata da un brutto male con cui combatteva ormai da tempo. Originaria di Napoli e molto conosciuta in città in quanto organizzatrice di eventi, aveva iniziato la propria carriera come modella prima di entrare nel mondo Rai, dove è entrata come giornalista prima di diventare autrice e regista di programmi di successo come ‘Furore’ e ‘Un Posto al Sole’. Lascia le figlie Lorenza e Beatrice e i familiari.

La biografia

La scalata di Federica Marchetti iniziò da giovanissima, quando da modella divenne protagonista di una serie di scatti realizzati dal celebre fotografo Helmut Newton. La sua indole estroversa e abile a tessere relazioni le aveva inoltre permesso di dare vita a una carriera parallela di organizzatrice di eventi e PR, grazie alla quale è riuscita a diventare una protagonista assoluta della scena napoletana e non solo.

Oltre alla moda e agli eventi, tuttavia, Federica Marchetti era riuscita a farsi strada anche nel mondo della televisione, prima lavorando per emittenti privati poi venendo assunta al Centro direzionale Rai di Viale Marconi a Napoli. Si deve in gran parte a lei la realizzazione di programmi e fiction di successo, su tutti il quiz musicale ‘Furore’ e la soap opera ‘Un posto al Sole’ ambientata proprio nel capoluogo campano, delle quali è stata autrice e regista.

Sostenuta fino all’ultimo momento dalle figlie e dalla sorella Lorenza, la vita di Federica è stata stroncata il 13 agosto da una brutta malattia con la quale aveva a che fare ormai da tempo. Sono stati tanti i messaggi di cordoglio sui social per salutare una figura conosciutissima nell’ambiente partenopeo, tra cui quello di un’altra persona inserita nel mondo degli eventi napoletani come Alessandro Cannavale. “Grazie Federica per tutto quello che abbiamo condiviso e per la gioia delle serate vinte insieme, per quella parte della vita che abbiamo condiviso e che ci ha reso così come siamo, per il tuo sorriso, la tua empatia e la straordinaria persona che sei” si legge nel ricordo del collega.