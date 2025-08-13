Johnston: musica, disegni e demoni Tra le rovine del sogno americano

Jeremiah è un ranocchio con gli occhi che si alzano fuori dalle orbite. "Hi, how are you?", chiede. Jeremiah all’inizio era uno schizzo, un bozzetto che è diventato in fretta iconico, perché è finito sulla t-shirt bianca di Kurt Cobain. Jeremiah è probabilmente l’alter ego di chi l’ha inventato: Daniel Johnston. Era il 1981 quando Daniel, oltre ad avere in testa i tanti demoni che l’hanno accompagnato per tutta la sua vita (è morto a 58 anni nel settembre 2019), prese il suo registratore Sanyo, costato appena 59 dollari, e cominciò a registrare le sue canzoni. Voleva essere un Beatle, forse voleva essere proprio John Lennon. E ora, a sei anni dalla morte e con la mostra su di lui a New York che si è appena chiusa, suo fratello Dick porterà Jeremiah a Sean, il figlio di Lennon.

Un cerchio che si chiude, uno dei pochi nella vita tormentata di Johnston. Bipolare, alle prese con continui stati depressivi, artista (forse a sua insaputa), è diventato in fretta un cantautore di culto. E non è un’esagerazione definirlo il padre del lo-fi che detto così, soffermandosi solo sulla sigla low fidelity, bassa fedeltà appunto: sembra quasi offensivo nei confronti di un genere che ha saputo dalla cameretta (come nel caso di Daniel) raccontare quanto fosse così poco granitico il sogno americano, senza essere catalogato come un genere (musicale) politico.

Daniel nasce a Sacramento, America profonda, rapporto inevitabile con la fede: Johnston in uno dei suoi dischi più famosi è in grado di citare San Paolo in una canzone pop, così in questa maniera, con nonchalance: "L’amore sopporta ogni cosa/ Crede in ogni cosa/ Spera ogni cosa/ Fa durare ogni cosa/ L’amore non finisce mai". Il diavolo gli fa paura, ma sono altri i demoni che lo devastano. Che gli fanno passare intere giornate a letto. Che lo costringono a tornare a vivere con i genitori. Il padre e il fratello Dick gli staranno sempre al fianco.

Ma è ingestibile, è un formidabile genio ma non se ne rende conto. Tom Waits lo venera, Kurt Cobain porta il suo Jeremiah in giro con quella t-shirt per l’ultimo tour dei Nirvana e anche in tv. Non c’è niente di più vero (sangue/carne/paure/amori) di una sua canzone. Si autoproduce, ma davvero. Registra sul Sanyo le canzoni e poi manciate di canzoni diventano audiocassette e su quelle cassette disegna lui le copertine. E poi va in giro a venderle, anche fuori dalle chiese.

Due mesi fa a New York la mostra che si è aperta aveva un titolo cartesiano che poteva sembrare una stortura, pensando alla vita del personaggio: I think, I draw, I am. E invece è proprio così perché lui pensava immerso nel suo mondo – al primo amore Laurie (Laura come quella del Petrarca) – disegnava ed era lui, solo lui. Irriproducibile e dire che ci hanno provato, quanto meno come tributo, a ricantarlo. Anche uno come Nick Cave che per ricordarlo, qualche giorno dopo la morte di Daniel, si prese trenta secondi e a cappella intonò Devil town. Emozionante, ma mai come ascoltare quella voce struggente che usciva fuori dal corpo. In cui le imperfezioni (tecniche o presunte tali) rendevano magica la canzone e il tutt’uno con lui. A New York sono stati esposti trecento suoi disegni. E a ottobre uscirà il boxset Daniel Johnston In the 20th Century, una collezione di sedici album in audiocassetta, accompagnati dai suoi disegni.

Nemmeno lui, in uno dei suoi stati onirici, avrebbe mai immaginato che il vero amore (infinito) dei suoi ascoltatori e dei tanti cantanti, americani e non, che lo ricordano, l’avrebbe letteralmente travolto dopo la sua morte. Anche dopo sei anni. Proprio come la sua The true love will find you in the end. Da commuoversi, fino alla fine.