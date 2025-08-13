Gallinari campione, e adesso l’Europeo

Campeones, campeones, risuona ancora nel Coliseum Rubén Rodriguez l’urlo dei nuovi campioni di Portorico. Danilo Gallinari si è tolto l’ultimo sfizio di un’incredibile carriera che ha portato un ragazzo delle campagne lodigiane a solcare i parquet NBA per 16 stagioni consecutive, ma che, per una serie di incastri, non aveva mai incrociato gli astri per la vittoria finale di un campionato. È successo lunedì notte quando con i suoi Vaqueros de Bayamon ha conquistato il titolo in uno stato dove il basket è religione (il Portorico, tra l’altro, ci è stato fatale nell’ultimo pre-olimpico). Lo ha fatto da grande protagonista, vincendo il titolo di MVP, dominando anche l’ultima decisiva gara-5 con 24 punti, superando anche l’incredibile peripezia che lo ha decisamente preoccupato dopo l’attacco dello squalo che ha ferito sua moglie nei giorni scorsi. "Queste sono le serate che mi fanno amare questo gioco – ha detto sul suo profilo social –, il motivo per cui, anno dopo anno, continuo a lottare. Perché mi rialzo sempre, anche quando le cose si fanno difficili".

Dopo aver atteso invano una firma da veterano in NBA, la svolta è arrivata a gennaio quando a sorpresa è passato al club portoricano facendo poi il suo esordio a Marzo. L’obiettivo era chiaro, non solo la vittoria del campionato dell’isola centro americana (che poi una vittoria non guasta mai), ma trovare il modo di arrivare pronto a quello che sarà il suo ultimo appuntamento in maglia azzurra: l’Europeo che scatterà a fine mese (prima gara il 28 agosto). Un ultimo ballo finale con l’Italia per suggellare una carriera fantastica. Adesso, in tutta fretta, mentre l’Italia giocherà domani contro l’Argentina la sua ultima sfida in casa, Gallinari organizzerà il trasferimento per aggregarsi al gruppo di Pozzecco che lo aspetta a braccia aperte per essere il valore aggiunto di un gruppo che parte di rincorsa, ma che non vuole togliersi il gusto di sognare e provare a stupire.