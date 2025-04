Foss Marai, il Prosecco lifestyle che punta su alta gamma ed esperienze in vigna

Colline del Prosecco Superiore Docg. Non solo bollicine nobili da degustare. Anche esperienze immersive tra i vigneti ‘verticali’ tutelati dall’Unesco. Trekking tra profumi e sapori per capire che tra i filari si respira storia, cultura, tradizione.

Foss Marai, l’azienda vitivinicola della famiglia di Carlo e Adriana Biasiotto fondata nel 1986 a Guia nel cuore della denominazione Prosecco Valdobbiadene Docg, è oggi un nome di riferimento nel panorama degli spumanti italiani. Il brand ha puntato da sempre su un segmento superiore a quello del mass market, specializzandosi nella produzione di spumanti italiani d’alta gamma ottenuti con Metodo Charmat e distribuiti esclusivamente nel canale HoReCa. Un brand simbolo di uno stile di vita ‘lento’ , una cultura della qualità che si esprime non solo nel vino ma anche in partnership che ne raccontano il passato ed allo stesso tempo ne disegnano il presente e il futuro.

Dalla storica bottiglia ‘millerighe’ – ispirata da un particolare vaso in vetro di Murano durante una visita a Venezia – che è tuttora marchio di fabbrica Foss Marai, a complementi di design ed edizioni limitate sviluppati in collaborazione con prestigiose firme di design. Fino a partnership e sponsorship con grandi nomi della moda e del lusso e l’affiancamento a eventi sportivi top. Un lifestyle, quello di Foss Marai, che trova la sua massima espressione nella Experience: una visita immersiva tra i vigneti e le colline del Valdobbiadene Docg. “Parlare di enoturismo per noi non è solo ‘business’, è molto di più. E’ una impagabile occasione per valorizzare il Valdobbiadene e le sue risorse, è la soddisfazione di poter favorire la conoscenza di un luogo davvero speciale, unico. Un territorio magico, affascinante, ancora poco esplorato e tutto da scoprire, immerso in una meravigliosa cornice naturale che sembra un dipinto”, racconta Andrea Biasiotto, direttore commerciale.

Lo stile Foss Marai si rinnova in Puglia con Masseria La Sorba sull’altopiano delle Murge, altro territorio Unesco. La produzione totale è di 1,5 milioni di bottiglie, il 30% all’export, per 107 ettari di vigneti complessivi.

Quattro bollicine di punta della maison. Roos Brut Rosato è l’accattivante biglietto d’ingresso nel mondo Foss Marai (12,70 € allo shop online). Freschissimo, asciutto, vivace, un sorso giovane per aperitivi di qualità. Il Guia Brut Millesimato ci porta tra le colline Unesco, eleganza e sapidità per accompagnare crostacei e carni bianche (15,40 €). Cambiamo registro col Tillio Dosaggio Zero, spumante senza zuccheri che nasce dall’unione di Chardonnay e Bombino Bianco. Bicchiere a tutto pasto, di stile internazionale (16,40 €). Il top della denominazione è l’iconico Cartizze Superiore, dall’omonima porzione di vigneti (appena 106 ettari) in cui si coltiva la migliore uva Glera di tutta la zona. Straordinaria struttura e complessità aromatica , agrumi e frutta bianca, per un sorso morbidissimo, dall’antipasto al dolce (27,90 €).

Info: www.fossmarai.com