Le Rive di Andreola, un cofanetto con 6 Prosecco ‘cru’ per celebrare i 40 anni

Se il Prosecco è uno dei vini italiani più venduti al mondo (800 milioni di bottiglie) potrebbe sembrare fuori luogo parlare di viticoltura ‘eroica’ per produrlo.

Invece di questo bisogna parlare per descrivere il lavoro manuale nei vigneti nella zona del Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, sulle ripide colline terrazzate tra Conegliano e Valdobbiadene (patrimonio Unesco), che in vendemmia, rigorosamente fatta a mano, necessitano di particolari ed uniche carrucole per il trasporto dell’uva verso i carri e poi verso le cantine.

Il territorio

Le colline del Prosecco

Le ‘Rive’ si chiamano i vigneti collinari in forte/fortissima pendenza – che richiedono un lavoro lungo e faticoso da parte dei viticoltori (più di 600 ore/ettaro contro le 150 ore/ettaro della raccolta meccanica in pianura) - e le Rive sono le bottiglie top di gamma, super-selezioni, veri e propri ’cru’ legati al territorio di coltivazione della Glera, l’uva bianca da cui nasce il Prosecco.

L’azienda

Con i suoi 110 ettari vitati e ormai 40 anni di vita, l’azienda Andreola di Stefano Pola a Farra di Soligo è divenuta simbolo della viticoltura eroica del Valdobbiadene Docg, producendo da sempre vini letteralmente ‘fatti a mano’, a conferma dell’impegno costante verso la ricerca qualitativa e la valorizzazione dell’inestimabile biodiversità del territorio. A metà strada tra il mare e le montagne, le alte colline scoscese, intervallate da foreste, boschi e vigne, sono le protagoniste indiscusse del territorio fra Conegliano e Valdobbiadene. Questi declivi rappresentano l’anima della Denominazione: il racconto di una storia geologica che ha reso questo territorio naturalmente vocato alla viticoltura sin da tempi antichi e in cui, poi, il lavoro manuale dell’uomo e il favore di un clima temperato con costante ventilazione e una buona escursione termica, ha creato il triangolo d’oro del Prosecco Superiore Docg.

Il cofanetto

La confezione del cofanetto celebrativo per i 40 anni di Andreola

In occasione del quarantesimo anniversario dalla fondazione, la maison di Stefano Pola – il primo produttore di Rive della denominazione - ha celebrato la ricchezza del territorio riunendo in un cofanetto, ben 6 Valdobbiadene Docg a menzione “Rive”. Una assoluta novità, una vera e propria collection che rappresenta l’anima del terroir - dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2019 - per il paesaggio culturale di straordinario valore.

I vini

Le sei Rive (di Col Sanmartino Extra Brut, Aldaina al Mas Rive di Guia Extra Brut, di San Pietro di Feletto Brut Bio, Col del Forno Rive di Refrontolo Brut, Mas de Fer Rive di Soligo Extra Dry, Vigna Ochera Rive di Rolle Millesimato Dry 2023) sono produzioni limitate, in grado di soddisfare i palati più esigenti, dalle tipologie più morbide (Dry ed Extra Dry) al secco (Brut), al molto secco (Extra Brut). Bollicine cremose e suadenti, in grado di accompagnare dall’aperitivo, al pesce, ai risotti, alle carni bianche, ai dolci . Un viaggio sensoriale nel mondo del Prosecco di alta gamma al prezzo di 14,20 € ogni bottiglia (allo shop online) e 98 € l’intero cofanetto.

Info: www.andreola.eu