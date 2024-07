Mare, le 10 spiagge italiane regine di Instagram

La spiaggia più gettonata su Instagram e TikTok è la Scala dei Turchi in Sicilia. La Toscana è la regione con il maggior numero di spiagge “instagrammabili”, con ben tre spiagge nella Top 10. La Scala dei Turchi è seguita sul podio da Cala Goloritzé in Sardegna e dalla spiaggia di San Fruttuoso in Liguria. A dirlo è una ricerca commissionata da Accor che ha stilato una lista delle 100 spiagge italiane in base a una desk research e alle recensioni Google. A ogni spiaggia è poi stato assegnato un punteggio “Social Engagement” (Coinvolgimento sui social) da 1 a 100, in base a due metriche ugualmente ponderate: il numero di post su Instagram in cui compare un hashtag con il nome della spiaggia (peso 50%) e il volume di ricerca su TikTok per i termini associati a ciascuna spiaggia (peso 50%). Con l’estate alle porte, i risultati di questa ricerca, possono essere un utile strumento per pianificare le vacanze nel Bel Paese, anche tendendo conto del fatto che i social media influiscono sempre più sulla scelta della destinazione: un’indagine di Statista, infatti, ha rivelato che il 75% di noi è influenzato dai social e da Instagram in particolare.

Posizione Spiaggia Numero di post su Instagram Ricerche su Tik Tok Punteggio “social engagement” 1 Scala dei Turchi (Sicilia) 262.568 65.400 100 2 Cala Goloritzé (Sardegna) 83.834 50.070 98,33 3 San Fruttuoso (Liguria) 82.434 35.770 96,65 4 Baia dei Turchi (Puglia) 40.615 34.220 92,50 5 Cala Violina (Toscana) 43.915 33.380 92,49 6 Fiordo di Furore (Campania) 41.372 33.650 92,49 7 Bibione (Veneto) 68.188 6.850 90,00 8 Spiaggia dei Conigli (Sicilia) 19.073 30.900 88,33 9 Spiaggia della Feniglia (Toscana) 26.150 8.010 87,49 10 Spiaggia di Sansone (Toscana) 8.613 12.870 86,66

Scala dei Turchi, Sicilia

La spiaggia della Scala dei Turchi in Sicilia si aggiudica con grande distacco il primo posto: ha raggiunto ben 262.568 post su Instagram, oltre il triplo rispetto alla seconda spiaggia in classifica, ed è anche la spiaggia più ricercata su TikTok, con un volume di ricerca di 65.400. La “scala” che dà il nome a questa spiaggia è una meravigliosa scogliera a gradoni bianca in roccia argillosa e calcarea, un tempo usata dai pirati saraceni (i “turchi”) come punto di accesso all’isola. Oltre ad offrire degli scorci stupendi per le foto da postare sui social, questa spiaggia è anche relativamente tranquilla, essendo raggiungibile solo tramite un sentiero a piedi o con un tour in barca.

Cala Goloritzé (Sardegna)

Al secondo posto troviamo Cala Goloritzé. Situata sulla costa orientale della Sardegna, Cala Goloritzé unisce la bellezza di mare e montagna, con acque cristalline e spettacolari formazioni rocciose, come l’arco di roccia di circa 16 metri d’altezza immerso nell’acqua e Punta Caroddi, popolare punto di arrampicata sportiva che offre agli scalatori una vista mozzafiato sulla cala. Questa stupenda spiaggia ha raggiunto ben 83.834 post su Instagram e un volume di ricerca su TikTok di 50.070.

San Fruttuoso, Liguria

Al terzo posto si posiziona la spiaggia di San Fruttuoso in Liguria con 82.434 post su Instagram e 35.770 ricerche su TikTok. Il contrasto tra il verde della macchia ligure e l’azzurro dell’acqua marina, la candida spiaggia di ciottoli bianchi, e l’abbazia medievale in pietra sullo sfondo rendono questa baia una delle più affascinanti d’Italia, perfetta per chi cerca scenari suggestivi e tranquilli.

Al quarto posto con 40.615 post su Instagram e 34.220 ricerche su Tik Tok c’è la Baia dei Turchi in Puglia, vicino a Otranto, è una delle spiagge più affascinanti e incontaminate della regione. Parte di una riserva naturale, questa baia prende il nome dallo sbarco dei turchi avvenuto durante l’invasione ottomana nel 1480.

Tra le regioni, la Toscana si distingue per il maggior numero di spiagge nella Top 10, con Cala Violina (quinto posto), la spiaggia della Feniglia (nono posto) e la spiaggia di Sansone (decimo posto). Cala Violina e la Feniglia, entrambe situate nella splendida Maremma, sono note per le loro spiagge sabbiose e le acque limpide. La spiaggia di Sansone, sull’Isola d’Elba, incanta i visitatori con i suoi ciottoli chiari e l’acqua cristallina, ideali per scatti da condividere sui social.

Il Fiordo di Furore in Campania lungo la Costiera Amalfitana è al sesto posto con 41.372 post su Instagram e 33.650 ricerche su Tik Tik; è uno spettacolare insenatura marina circondata da alte scogliere. Questa piccola baia, creata dall’erosione del torrente Schiato, è famosa per il suo ponte ad arco che ospita un evento annuale di tuffi.

Con un lungo arenile di sabbia finissima e dorata, ampia e profonda, e una vasta gamma di servizi turistici, la spiaggia di Bibione, in Veneto, è una delle destinazioni balneari più popolari dell’Adriatico. Questa spiaggia offre un mix perfetto di relax e divertimento per famiglie e visitatori di tutte le età. Si classifica al settimo posto con 68.188 post su Instagram e 6.850 ricerche su Tik Tok.

La Sicilia è l’altra regione a comparire in classifica più di una volta: oltre alla spiaggia della Scala dei Turchi, prima in classifica, si aggiudica l’ottavo posto con la spiaggia dell’Isola dei Conigli a Lampedusa (19.073 post Instagram e 30.900 ricerche su Tik Tok). Questo incantevole isolotto si trova all’interno di una riserva naturale protetta, ed è uno dei pochi siti di nidificazione delle tartarughe marine Caretta caretta: proprio per non disturbare la deposizione delle uova di questa specie protetta, è possibile accedere alla spiaggia solo in orario diurno e su prenotazione.