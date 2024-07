Monterosso migliore spiaggia d’Italia: mare, clima e prezzi ideali. Ecco la top 10

Monterosso, nelle celebri Cinque Terre della Liguria, patrimonio Unesco, è la regina tra le migliori spiagge d’Italia del 2024. Merito dell'acqua cristallina, della spiaggia, ma non solo. Nei criteri di analisi utilizzati dalla piattaforma Omnio ci sono anche le temperature, che nella località ligure si mantengono attorno ai 21° di media, il gradimento del pubblico tramite l'analisi delle recensioni e, cosa da non sottovalutare, anche i prezzi per la fruizione della spiaggia e la ricreazione. Una pallina di gelato a Monterosso ad esempio costa 2 €, uno spritz è al prezzo base di 6 € (mentre in molte località sì arriva anche a 9 €).

Monterosso dunque è prima nella classifica italiana, frutto della ricerca della piattaforma di prenotazione di treni, autobus, voli e traghetti, ma risulta anche quinta tra le migliori spiagge in Europa, salendo al secondo posto europeo se si prendono come parametri di valutazione le spiagge più economiche che offrono la possibilità di godersi un periodo di vacanza al mare a prezzi accessibili. Nella classifica europea entra anche un’altra località italiana, esattamente al nono posto punto si tratta della Spiaggia di Sansone all’Isola d'Elba.

La ricerca di Omnio ha preso in analisi dati come le recensioni dei visitatori, le temperature estive e i prezzi di vendita e noleggio di beni da spiaggia essenziali come lettino da spiaggia con ombrellone (noleggio giornaliero), gelato (una pallina), acqua (bottiglia da 1,5 litri), birra (0,5 l), spritz (0,45 l) ed ha poi stilato la classifica delle spiagge migliori e più economiche d'Europa basandosi sull'analisi dei prezzi di 75 località particolarmente amate dai vacanzieri.

Le spiagge italiane sono particolarmente gettonate e due tra le destinazioni più popolari dell’estate sono lo Scoglio di Monterosso nelle Cinque Terre e la Spiaggia di Sansone sull'isola d'Elba. A Monterosso un lettino con ombrellone costa solo 10 € al giorno. Per trovare ombrelloni e lettini più economici bisogna andare sulla Spiaggia di San Vito Lo Capo in Sicilia e a Margherita di Savoia in Puglia (5 €). Il prezzo medio di un lettino sulle spiagge italiane è di 14,90 € quest'estate, con picchi di 40 € sulla Spiaggia di Marina Piccola a Capri.

Non solo i luoghi più amati dai turisti ma anche quelli dove avere un lettino con ombrellone e bere uno spritz non è proibitivo

Le spiagge con gli spritz più economici sono quelle di Rimini e Monterosso (6 €), mentre a Positano il prezzo del famoso cocktail arriva a 9 €. Anche il gelato è particolarmente caro in Costiera Amalfitana, con un costo di almeno 3,50 € a pallina.

Ecco la classifica delle migliore spiagge in Italia, secondo i criteri presi in esame da Omnio: località balneari amate dai turisti che offrono condizioni economiche non proibitive. #1 Monterosso

La spiaggia d Monterosso, in Liguria, è la migliore d'Italia

Lo Scoglio di Monterosso al Mare, nell’incanto delle Cinque terre della Liguria, è primo classificato in Italia (quinto in Europa). Monterosso è il più grande dei borghi che compongono l’incantevole scenario delle Cinque Terre: il territorio, che comprende il Parco Nazionale e l’Area Marina Protetta, è diventato nel 1997 Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Si arriva a Monterosso in treno da ogni parte d'Italia con le Frecce (fino a Genova e a La Spezia), gli Intercity e i Regionali. La stazione è situata in località Fegina: basta scendere una scalinata per ritrovarsi sul lungomare.

#2 Spiaggia di Sansone sull’Isola d’Elba

Panorama dell'Isola d'Elba

La spiaggia di Sansone, in uno scenario incantevole, risulta la più amata d'Italia con una valutazione di Google di 4.7. La temperatura si attesta attorno ai 21 gradi, senza picchi eccessivi. La baia è dotata di tutti i servizi essenziali a prezzi contenuti: il lettino costa 20 € ma il gelato è a 2.50euro, la birra 5 e lo spritz a 7. La spiaggia di Sansone risulta nona nella classifica europea.

#3 Spiaggia di Tropea

Spiagge incantevoli in Calabria lungo la Costa degli Dei., Secondo la leggenda le divinità greche vi si immergevano per garantirsi l'immortalità

La celebre località turistica si trova sul Mar Tirreno in Calabria lungo la Costa degli Dei. Acque cristalline, scogliere e, soprattutto, un lettino con l'ombrellone a 10 € al giorno. Pur essendo molto a sud, la temperatura media è di 23,8 ° centigradi. Una pallina di gelato si compra a 2,50 €, lo spritz a 7,00 €. Tropea e 23esima nella classifica europea.

#4 Spiaggia di Rimini

È lunghissima, come il suo lungomare e come le infinite attrazioni della Riviera romagnola. Il costo di lettino e ombrellone è di 14 €, lo spritz 6 €, la pallina di gelato 2,80 €. La temperatura si attesta sui 23 °C. Spiaggia di Rimini è trentunesima in Europa.

La spiaggia della riviera romagnola, ricca di ombrelloni

#5 Spiaggia di Ravenna

Amata dai turisti, la località offre lettino ombrellone a 15 €, la pallina di gelato a tre, lo spritz a 6.50 euro. Il clima si mantiene attorno ad una media di 23.6 gradi centigradi. La località e trentanovesima e in Europa.

#6 Marina Grande di Positano

Positano offre prezzi accessibili lungo la Costiera amalfitana

Si trova nella celeberrima Costiera Amalfitana, In Campania. Il lettino costa 10 €, più elevati invece i costi dello spritz a 9 € e della pallina di gelato a 3.50 euro. La temperatura si mantiene attorno ai 22,5 °C. La località è quarantaduesima nella classifica europea.

#7 Spiaggia di Marina Piccola di Capri

I faraglioni di Capri e lo splendido mare dell'Isola

La località si trova nell'isola di Capri, nel Tirreno (Regione Campania), nota per essere frequentata dai vip, ma anche per gli sbarchi e le visite giornaliere di centinaia di turisti. Il costo di affitto di lettino e ombrellone dunque è pressoché quadruplicato: 40 € al giorno. Meglio invece per lo spritz a 7 € e la pallina di gelato a tre. La temperatura media è di 23,8 °C. Marina Piccola di Capri è quarantatreesima nella classifica europea.

#8 Spiaggia San Vito lo Capo in Sicilia Nel nord-ovest del della Sicilia tra Palermo e Trapani, è una località di mare che piace molto ai vacanzieri perché è molto economica: lettino e ombrellone a 5 €, spritz a 7 € e pallina di gelato ha 2.20 euro. La temperatura media è un po più alta, intorno ai 24 °. La spiaggia siciliana è quarantaquattresima nella classifica europea. #9 Cala Brandinchi in Sardegna L'isola è considerata un posto da vip punto ma non mancano le località accessibili come Cala Brandinchi in cui il lettino ed ombrellone costano 20 €, lo spritz si beve a 6.50 euro, la pallina di gelato a 2.50. La temperatura media, però, è di 25 gradi. La località e quarantaseiesima in Italia.

#10 Margherita di Savoia in Puglia

Una veduta aerea della salina di Margherita di Savoia, in Puglia

La località di Margherita di Savoia, resa spettacolare non solo dal mare ma anche dalle saline da cui si traggono tra l'altro anche i fare i fanghi delle Terme, vanta la il noleggio di lettino ombrellone meno caro d'Italia, a 5 €. 3 € invece per la pallina di gelato e 6.50 per lo spritz. La temperatura media è di 25 °. Margherita di Savoia e sessantaseiesima nella classifica europea.

Una curiosità: la spiaggia più economica d'Europa risulta essere Playa de Las Canteras a Gran Canaria. Il costo di un lettino con ombrellone è di soli 3 €, lo spritz costa 6 euro e la temperatura media, grazie alla brezza atlantica, è di 21 gradi.