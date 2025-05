Nella ‘Milano da bere’ e che non si ferma mai è arrivato lo ‘Spritz to go’, l’iconico aperitivo nella versione da sorseggiare non più seduti al tavolino ma a passeggio per la metropoli.

Il Mio Lab Cocktail Bar del Park Hyatt Milano, infatti, rilancia il suo Spritz Mi, nella prima spritzeria che offre l’opzione di gustarsi il cocktail sul posto, in hotel, oppure optare per un comodo take away con tanto di relativo e colorato packaging e cubetti che mantengono il drink alla giusta temperatura. Quella dello Spritz to go è un’idea semplice ma accattivante: rendere l’iconico drink disponibile fuori dai tradizionali contesti “seduti”, permettendo di gustarlo ovunque e in qualsiasi momento in giro per la città, ammirando i palazzi storici di Milano o le vetrine tra le vie dello shopping milanese.

Spritz Mi, classico ma con bitter artigianale

Lo Spritz, nella sua classica combinazione di Aperol, Prosecco e soda – amata da tutti – viene reinterpretato in chiave esclusiva da Mio Lab proponendo 'Spritz Mi', preparato con 'The Bitter The Better', il bitter artigianale creato in house. Un omaggio a Milano, città che ospita l’hotel dal 2003. Il ghiaccio utilizzato è in cubetti (Hoshizaki) e garantisce una freschezza impeccabile.

Torre Velasca a caleidoscopio

La grafica di Spritz Mi è molto colorata e richiama, con un design a caleidoscopio, alcuni edifici iconici di Milano, come la Torre Velasca o l’Arco della Pace, per sottolineare il legame tra la città ed il celebre cocktail. Immerso nel centro storico di Milano, di fronte alla Galleria Vittorio Emanuele II, Mio Lab è uno dei cocktail bar più conosciuti in città, famoso per l’arte e la tradizione della Mixology: oltre allo Spritz, infatti, c’è una drink collection tutta da scoprire.