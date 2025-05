Cammini Aperti 2025: un weekend per scoprire il centro Italia a piedi attraverso 27 escursioni guidate

Un weekend per immergersi nel territorio italiano: Cammini Aperti torna il 10 e l’11 maggio 2025 offrendo un’occasione preziosa per vivere l’esperienza del cammino e del turismo lento.

Promossa dal Ministero del Turismo e con la Regione Umbria capofila, l’iniziativa coinvolge cinque regioni italiane: Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. Sono 27 le escursioni guidate proposte, lungo tre dei più importanti cammini spirituali del Paese: le Vie e i Cammini di San Francesco, le Vie e i Cammini Lauretani e il Cammino di San Benedetto. Una forma di viaggio accessibile, sostenibile e ricca di significato.

Cammini Aperti 2025

Camminare aiuta a rallentare: è un modo per mantenere in forma il corpo, ma anche la mente. Aiuta a ritrovare energia e alleggerire i pensieri, osservare i dettagli che normalmente sfuggono. È un modo per ritrovare se stessi attraversando la natura e lasciarsi sorprendere dalla bellezza nascosta del paesaggio.

Ma Cammini Aperti non è solo per gli esperti: si tratta di una manifestazione pensata per tutti, anche per chi non ha mai affrontato un cammino. La lunghezza dei percorsi proposti (tra i 7 e i 12 chilometri) permette di affrontare l’esperienza senza un carico eccessivo di difficoltà, accompagnati da guide professioniste, che illustreranno il paesaggio, raccontano la storia dei luoghi e offrendo consigli pratici.

Tre cammini simbolici e cinque aperture straordinarie

I percorsi scelti per l’edizione 2025 di Cammini Aperti si snodano lungo tre itinerari simbolici della spiritualità italiana: le Vie di Francesco, le Vie Lauretane e il Cammino di San Benedetto. Ogni regione coinvolta propone escursioni guidate in tratti significativi dei cammini.

Tra le novità del 2025 ci sono cinque aperture straordinarie di luoghi solitamente chiusi al pubblico, autentici gioielli del patrimonio culturale e religioso. A Sant’Agata Feltria, in Emilia Romagna, si potrà visitare il convento francescano, mentre nel Lazio sarà accessibile il Museo del Silenzio nel monastero delle Clarisse Eremite. Le Marche apriranno le porte dell’Abbazia di San Firmano. In Toscana sarà possibile visitare la Pieve di Sant’Ippolito ad Asciano, legata alla scuola del giovane Raffaello, invece in Umbria si entrerà nella cripta trecentesca della Basilica di San Benedetto a Norcia, oggi al centro di un importante progetto di ricostruzione.

Accessibilità, inclusione e spiritualità: i valori al centro

Uno degli obiettivi di Cammini Aperti è rendere l’esperienza accessibile a tutti. Alla progettazione hanno collaborato attivamente il Club alpino italiano (Cai), la Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità (Fish) e FederTrek, che garantiranno percorsi accessibili e accompagnamento qualificato per persone con disabilità.

La spiritualità, declinata in chiave contemporanea, è il tema al centro della manifestazione, spunto di riflessione sulla possibilità di connessione interiore, ascolto e trasformazione personale. In questo contesto le Ambassador della Rete Nazionale Donne in Cammino porteranno attenzione al valore dell’esperienza femminile nel contesto del viaggio a piedi.

Come partecipare e dove trovare tutte le informazioni

Per partecipare alle escursioni di Cammini Aperti 2025 è sufficiente iscriversi gratuitamente sul portale dedicato, scegliendo l’itinerario. Sul sito Cammini Aperti 2025 è possibile consultare tutti i percorsi disponibili. I cammini sono gratuiti, tuttavia i posti limitati, per questo è importante effettuare la prenotazione online.