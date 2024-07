Le 10 spiagge più economiche d’Europa: Spagna e Turchia ai vertici, ma ci sono anche due italiane

Il prezzo per un lettino con ombrellone è di soli 3 euro, lo spritz ne costa 6 euro e la temperatura media, grazie alla brezza atlantica, è di 21 gradi.

Con questi numeri Playa de Las Canteras a Gran Canaria è la spiaggia più economica d'Europa secondo una recente indagine condotta da Omio, la piattaforma di prenotazione di treni, autobus, voli e traghetti, per identificare le migliori spiagge dell'estate 2024 dove i costi dei servizi non incidono troppo sul budget della vacanza. Lo studio ha esaminato vari dati, tra cui le recensioni dei visitatori, le temperature, i prezzi di beni di consumo come gelati, acqua e birra, e i prezzi per il noleggio di lettini da spiaggia con ombrelloni, tra le 75 destinazioni più gettonate del vecchio continente.

Stabilimenti balneari dove è possibile prendere un gelato a meno di 1 € o sorseggiare uno spritz a meno di 5 e dove puoi comprare una bottiglietta d’acqua a meno di 0,50 € e noleggiare una sedia a sdraio senza spendere un capitale.

Secondo i risultati dell'analisi, tra le migliori spiagge europee seguono a Playa de las Canteras a Gran Canaria, la spiaggia di Cleopatra (Kleopatra Plaji) in Turchia, e Playa de la Concha a San Sebastián, in Spagna. In Italia, dove il costo di uno spritz in un bar sulla spiaggia è compreso tra 6 € e 9 €, tra le spiagge che eccellono nel confronto internazionale troviamo in cima alla lista la spiaggia di Monterosso, in Liguria, nominata la migliore del Bel Paese, piazzandosi quinta nella classifica internazionale. Seguono la spiaggia di Sansone all'Isola d'Elba ha ottenuto il secondo posto in Italia e il nono in Europa e la spiaggia di Tropea, in Calabria, si è classificata terza tra le migliori spiagge in Italia.

Ecco le migliori 10 spiagge in cui andare a rinfrescarsi nell'estate 2024 tenendo sotto controllo il portafogli, prese in analisi dagli esperti di viaggio di Omnio che hanno stilato la classifica delle spiagge migliori e più economiche d'Europa basandosi sull'analisi dei prezzi di 75 località particolarmente amate dai vacanzieri (l’elenco completo qui). La ricerca ha preso in analisi dati come le recensioni dei visitatori, le temperature estive e i prezzi di vendita e noleggio di beni da spiaggia essenziali come: lettino da spiaggia con ombrellone (noleggio giornaliero), gelato (una pallina), acqua (1,5 l), birra (0,5 l) e spritz (0,45 l).

Playa de Las Canteras - Gran Canaria, Spagna: lettino da spiaggia al giorno 3,00 €, Spritz 6,00 €, acqua (1,5 l) 1,02 € Kleopatra Plajı - Alanya,Turchia: lettino da spiaggia al giorno 7,50 €, Spritz 4,00 €, acqua (1,5 l) 0,43 € Playa de La Concha - San Sebastián, Spagna: lettino da spiaggia al giorno 3,00 €, Spritz 7,00 €, acqua (1,5 l) 0,44 € Playa de las Teresitas - Tenerife, Spagna: lettino da spiaggia al giorno il dato non disponibile, Spritz 7,00 €, acqua (1,5 l) 0,71 € Scoglio di Monterosso - Monterosso al Mare, Italia: lettino da spiaggia al giorno10,00 €, Spritz 6,00 €, acqua (1,5 l) 0,53 € Strand von Warnemünde - Warnemünde, Germania: lettino da spiaggia al giorno 14,00 €, Spritz 6,00 €, acqua (1,5 l) 0,90 € Praia da Falésia – Algarve, Portogallo: lettino da spiaggia al giorno 10,00 €, Spritz 4,00 €, acqua (1,5 l) 1,28 € Praia Grande de Porto Covo - Porto Covo, Portogallo: lettino da spiaggia al giorno il dato non è disponibile, Spritz 6,00 €, acqua (1,5 l) 0,99 € Spiaggia di Sansone - Isola d'Elba, Italia: lettino da spiaggia al giorno 20,00 €, Spritz 7,00 €, acqua (1,5 l)0,50 € Plaża Jastarnia - Hel, Polonia: lettino da spiaggia al giorno 13,00 €, Spritz 5,70 €, acqua (1,5 l) 0,53 €

Playa de Las Canteras, Gran Canaria, Spagna

L'ampia spiaggia urbana di Las Palmas, a Gran Canaria, è la migliore in cui cercare riparo dal caldo nell'estate 2024. Il costo di un lettino con ombrellone è di soli 3 €. Il caldo torrido tipico delle città qui sarà solo un lontano ricordo: Playa de Las Canteras è costantemente accarezzata da una piacevole brezza atlantica e vanta una temperatura media di 21 °C all'ombra. Il bar della spiaggia è relativamente economico con le sue birre a 3,50 € e gli spritz a 6 €, mentre una bottiglia d’acqua costa 1,02 €.

Kleopatra Plaji, Alanya (Turchia)

La spiaggia di Cleopatra (Kleopatra Plaji) ad Alanya, in Turchia è la più famosa della riviera turca, due chilometri di sabbia dorata, acqua trasparente, più volte Bandiera Blu. La spiaggia è attrezzata con spogliatoi, docce e servizi igienici, utilizzabili gratuitamente. Gli stabilimenti balneari privati offrono lettini e ombrelloni a noleggio al costo di 7, 50 €. Il gelato è particolarmente economico 0,80 €, una birra costa poco più di 2 € e lo spritz 4 €. Una bottiglia d’acqua costa 0,43 €.

Playa de la Concha, Spagna

Un’ottima alternativa alle calde estati del sud della Spagna sono i Paesi Baschi, nel nord della penisola iberica, con le sue meravigliose spiagge affacciate sul Golfo di Biscaglia e le temperature gradevoli. Playa de la Concha, nella periferia di San Sebastian, è particolarmente economica: affittare un lettino costa solo 3 €, così come una birra in bottiglia nei bar della spiaggia. L’acqua si compra a meno di 0,50 €.

Playa de Las Teresitas en Santa Cruz; Tenerife

Playa de Las Teresitas è la principale spiaggia di Santa Cruz de Tenerife (Isole Canarie, Spagna). La spiaggia si trova a nord rispetto al villaggio di San Andrés ed è a circa 7 chilometri dal centro della città. Questa spiaggia è principalmente frequentata dagli abitanti di Santa Cruz. Il gelato costa 2 €, pagate 4 € una birra e lo spritz a 7 €. Una bottiglia d’acqua costa in media 0,70 €.

La spiaggia d Monterosso, in Liguria, è la migliore d'Italia

Le spiagge italiane sono particolarmente gettonate nella stagione delle vacanze, ma quanto costa un lettino? Al quinto posto della classifica Omnio troviamo lo Scoglio di Monterosso nelle Cinque Terre e nona la Spiaggia di Sansone sull'isola d'Elba. A Monterosso un lettino con ombrellone costa solo 10 € al giorno, una pallina di gelato 2 € e uno spritz 6 €, mentre sulla Spiaggia di Sansone il prezzo sale a 20 € al giorno, una pallina di gelato costa 2,50 € e uno spritz 7 €.

Strand von Warnemünde, famosa stazione balneare del Baltico vicino a Rostock, in Germania, un tempo era un pittoresco villaggio di pescatori. Oggi è una delle spiagge più ambite del Mar Baltico, la cui qualità delle acque è stata premiata con la Bandiera Blu, la spiaggia di sabbia bianca si estende per più di 3 chilometri. Nonostante la popolarità, la notevole larghezza della spiaggia garantisce ampio spazio per il relax, anche in mezzo a grandi folle. Affittare un lettino costa 14 €, il gelato costa 1,50 €, pagate 4,50 € una birra e lo spritz a 6 €. Una bottiglia d’acqua costa in media 0,90 €.

Praia Da Falesia Portogallo

Praia da Falésia è una lunghissima spiaggia in Algarve, Portogallo, Si trova a pochi chilometri dal centro di Vilamoura, tra Olhos de Água e Vilamoura. E’ caratterizzata dalle rocce di falesia di colore rosso che creano un contrasto davvero molto suggestivo con l’azzurro del mare e il bianco della sabbia. La spiaggia, che può essere raggiunta da una scala di legno, è amata per la sua sabbia soffice e polverosa, perfetta per prendere il sole e passeggiare. Affittare un lettino costa 10 €, un gelato costa 2,80 €, 3 € una birra e 4 € un bicchiere di spritz. Mentre una bottiglia d’acqua costa 1,28 €.

Praia Grande de Porto Covo, Portogallo

Inserito nel Parco Naturale del "Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina", Porto Covo era un piccolo paesino di pescatori che conserva intatto il fascino delle sue tranquille viuzze, costeggiate da case di calce che si stagliano sullo sfondo azzurro del mare. Vicina al villaggio, Praia Grande presenta tutte le caratteristiche di una spiaggia urbana, dotata di comodi accessi e buone infrastrutture. Circondata da grandi scogli che la rendono più riparata, è bagnata da un mare limpido, talvolta mosso da forti onde, molto apprezzate dai surfisti. Il gelato costa 2,50 €, pagate 4 € una birra e lo spritz a 6 €. Una bottiglia d’acqua costa in media meno di 1,00 €.

Plaza Jastarnia, Polonia

Plaża Jastarnia è una bellissima spiaggia situata sulla penisola di Hel, nella città di Jastarnia in Polonia. Si trova sia sul Mar Baltico aperto siae sulla Baia di Puck. Conosciuta per la sua sabbia morbida e leggera è divisa in diversi ingressi, i principali che vanno dal 46 al 50 sono i più affollati, mentre l'ingresso 52 è destinato ai cani. Plaża Jastarnia non è solo un luogo di relax ma anche un centro per lo sport e il surf. Affittare un lettino costa 13 €, un gelato costa poco più di 2 €, 3 € una birra 3,50 € e un bicchiere di spritz 5,70 €. Mentre una bottiglia d’acqua costa 0,53 €.