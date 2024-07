Destinazione mare: 10 spiagge bellissime della Toscana

Non a caso una delle regioni più amate d’Italia, la Toscana oltre la cucina e le cantine più famose al mondo, la storia e la cultura può vantare anche di numerose spiagge che durante la stagione estiva offrono paesaggi unici e spettacolari.

Dalla Versilia all’Argentario, la Toscana offre sia spiagge attrezzate che calette nascoste, un litorale basso e sabbioso e promontori rocciosi, oltre le sette isole principali e gli isolotti che costellano l’arcipelago toscano. Insomma, ce n’è per tutti i gusti: ecco 10 tra le spiagge più belle della Toscana.

1. Cala Violina (Grosseto)

La spiaggia di Cala Violina, perla della Matremma

Indubbiamente la più spettacolare e famosa della Maremma, Cala Violina si affaccia sul mar Tirreno, chiusa tra i due promontori di punta Martina a nord e di punta Canne a sud. Il nome è dato da un particolare che la rende unica: minuscoli granelli di quarzo che ad ogni passo suonano una melodia, simile, appunto a quella di un violino.

La spiaggia di Cala Violina è raggiungibile solo a piedi o in bici tramite un sentiero alberato della durata di una mezz’ora, per nulla difficile e fattibile anche con bambini e passeggini a seguito. Dal primo giugno però è necessario prenotare il proprio posto per potervi accedere e godere di un’esperienza a 360 gradi: la capienza arriva fino a 700 posti.

2. Cala del Gesso (Argentario)

Cala del Gesso (Porto Santo Stefano)

Una delle perle che rendono unico l’Argentario è sicuramente Cala del Gesso, nei pressi di Porto Santo Stefano. Il mare cristallino, circondato da una fitta vegetazione, rende la spiaggia di Cala Del Gesso una delle più belle dell’intera regione: da questo punto è indimenticabile assistere al tramonto, grazie ai colori vivaci e alla calma che regna nelle vicinanze. Se si è fortunati, in una giornata limpida, è facile scorgere in lontananza l’isola del Giglio e l’isolotto dell’Argentarola, di fronte alla caletta. La sua locazione la rende la meta perfetta per le barche, che transitano davanti alla spiaggia della caletta spesso molto affollata, a causa anche delle dimensioni ridotte. Per chi invece vuole raggiungerla in auto, si può raggiungere Cala del Gesso lasciando l’auto nei pressi di Cala Moresca (in via dei Pionieri) per poi imboccare un sentiero asfaltato di circa 700 metri che termina con una ripida scalinata. Non si tratta di un percorso semplicissimo e quindi non consigliato alle famiglie con bambini piccoli: inoltre, non è una spiaggia attrezzata e non si trovano ombrelloni, lettini o luoghi di ristoro quindi bisogna portare con sé tutto il necessario.

3. Feniglia (Porto Ercole)

Feniglia (Orbetello)

Sempre rimanendo nella zona dell’Argentario, quindi al sud della Toscana, la spiaggia della Feniglia è uno dei due lembi di terra che collega il monte Argentario con la terra ferma. La Feniglia presenta caratteristiche totalmente diverse rispetto alle calette sopra citate: niente percorsi difficili e spiagge libere, è uno dei luoghi preferiti dalle famiglie. Il fondale basso, la spiaggia sabbiosa e ampia, sono l’ideale per chi ha dei bambini ma anche per chi preferisce rilassarsi circondato da un mare limpido e una natura selvaggia. Lungo la spiaggia è possibile trovare stabilimenti e ristoranti, ma solo alle due estremità: inoltre la Feniglia, essendo una riserva naturale vanta anche di una pineta popolata di animali come daini e caprioli mentre nei mesi dall’autunno alla primavera è possibile imbattersi fenicotteri e altri volatili nelle acque del mare. Da Ansedonia si può raggiungere la spiaggia della Feniglia in auto, parcheggiando nei vari posteggi che sono disponibili (a pagamento) oppure a piedi o in bicicletta.

4. Spiaggia delle Rocchette (Castiglione della Pescaia)

Visuale di Castiglione della Pescaia, dove si trova la spiaggia delle Rocchette

Spostandosi più nord, ma sempre rimanendo nel grossetano, un’altra spiaggia che si può considerare tra le più bella della Toscana è quella delle Rocchette, situata tra Castiglione e Punta Ala. La sabbia ed il fondale che scende dolcemente la rendono molto adatta ai bambini, grazie anche alla presenza di stabilimenti balneari, bar, ristoranti e molta spiaggia libera. Sono presenti anche alcuni scogli dai quali ci si può tuffare senza eccessiva difficoltà grazie all’acqua limpida che rende fattibile anche l’attività di snorkeling. Il paesaggio si contraddistingue anche del Forte delle Rocchette, un'antica torre di avvistamento costruita nel XII secolo ed oggi proprietà privata. La spiaggia è raggiungibile con l’auto che si può parcheggiare nei vari posteggi a pagamento a ridosso dell’ingresso.

5. Cala Rossa (Capraia)

Cala Rossa (Isola di Capraia)

Spostandosi sull’isola di Capraia, a 64 km da Livorno, la zona più particolare dove fare un bagno è Cala Rossa, considerata una delle gemme del Mediterraneo. La caletta, che si raggiunge solo via mare, è suggestiva non solo per le acque cristalline ma anche per il particolare colore rosso che contraddistingue le rocce di origine vulcanica.

Affollata di barche d’estate, fare il bagno nelle acque della piccola isola di Capraia è un’esperienza unica: è doveroso far attenzione ai numerosi scogli che si trovano sul fondale e sottolineare che, in quanto raggiungibile solo via mare, l’esperienza non è adatta ai bambini.

6. Spiaggia di Sansone (Elba)

Spiaggia di Sansone (Isola d'Elba)

Non solo Capraia: più adatta alle famiglie e facilmente raggiungibile in traghetto, l’isola d’Elba è una delle mete preferite di chi si reca in Toscana. Fiore all’occhiello è indubbiamente la spiaggia di Sansone: il mare limpidissimo è reso ancora più cristallino dai sassi bianchi che compongono la spiaggia (motivo per cui sono consigliate le scarpette). Prevalentemente libera ma anche attrezzata, la spiaggia di Sansone si raggiunge tramite un sentiero semplice ma in alcuni tratti scosceso quindi si consiglia di non indossare infradito o ciabatte per la camminata.

7. Torre Mozza (Piombino)

Spiaggia di Torre Mozza (Piombino)

A 3 km dal golfo di Follonica, la spiaggia di Torre Mozza è una piacevole scoperta lungo il litoraneo che da Piombino arriva a Follonica. La spiaggia si trova all'interno del Parco Naturalistico della Sterpaia e il nome si riferisce ai resti di una torre costiera del 1500, a ridosso del mare, costituita da tre corpi costruiti in epoche diverse. In questa spiaggia si possono trovare tratti liberi e altri attrezzati con stabilimenti e le rocce vicino a riva creano delle piscine naturali con acqua calma, poco profonda e soprattutto cristallina. È facile raggiungere la spiaggia tramite auto e camper grazie anche agli ampi parcheggi che si trovano nelle vicinanze.

8. Spiaggia delle Cannelle (Giglio)

Spiaggia delle Cannelle (Argentario)

L’isola del Giglio è una delle principali mete turistiche toscane e di questa, la spiaggia delle Cannelle è una delle più ambite. Il colore limpido delle acque la annovera tra i mari più belli grazie anche alla spiaggia fine e bianca che porta alla mente le spiagge delle isole tropicali. La bassa profondità del mare vicino alla costa permette anche alle famiglie di frequentarla, grazie anche agli stabilimenti balneari presenti. Anche per gli amanti di snorkeling si tratta di un paradiso in terra.

La spiaggia delle Cannelle si trova a sud del porto dell’isola del Giglio ed è raggiungibile facilmente in auto grazie a una strada asfaltata e ai parcheggi nelle vicinanze.

9. Cala bagno delle donne (Talamone)

Una veduta di Talamone dove si trova la spiaggia Bagno delle Donne

Per gli amanti dei tramonti mozzafiato, Talamone è il posto giusto: in particolare la cala dove si trova il bagno delle Donne è una spiaggia incastonata tra le rocce e circondata da un mare cristallino. I fondali e lo scenario che si apre ai turisti è spettacolare, soprattutto quando tramonta il sole e si possono osservare tantissime sfumature in cielo. Essendo spiaggia attrezzata, gode di ogni comodità anche per i bambini. La piccola spiaggia riparata è raggiungibile a piedi, dopo aver lasciato l’auto nei parcheggi delle vicinanze.

10. Spiaggia di Cavoli (Elba)

Spiaggia di Cavoli (Isola d'Elba)

Non si può non menzionare l’acqua cristallina della spiaggia di Cavoli, nell’isola d’Elba, che ogni anno attira turisti da tutt’Italia e non solo. Fondale basso con pesci che nuotano a riva, spiaggia a grana grossa e bianca e un’acqua cristallina sono gli ingredienti di quella che è considerata la spiaggia più bella dell’Isola e tra le migliori della Toscana. Grazie alla posizione strategica dentro la baia, il clima rimane mite durante l’anno permettendo la balneazione anche al di fuori dei mesi estivi. La spiaggia è raggiungibile facilmente con l’auto, da parcheggiare nei posti appositi a pagamento: la sua conformazione e la presenza di stabilimenti balneari è di comodo accesso anche per le famiglie.