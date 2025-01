Serre Chevalier Vallée Briançon: l’eleganza delle Alpi francesi a due passi dall’Italia

A soli 20 minuti dal confine con l’Italia, il paesaggio si trasforma: distese imbiancate, ampie vallate, boschi di larici e paesini pittoreschi scorrono davanti ai finestrini dell’auto, e ci si sente subito in vacanza. Basta abbassare juste un peu il finestrino per sentire il profumo della neve che riempie l’aria e fa venire una voglia matta di mettere gli sci ai piedi, anche se è dà vent’anni che non ci provi più. Siamo a Serre Chevalier Vallée Briançon, una delle aree sciistiche più grandi delle Alpi con 250 km di piste e un’altitudine che raggiunge i 2800 metri. Una destinazione che ha qualcosa da offrire a tutti: dallo sci alpino e nordico allo sci alpinismo con percorsi dedicati. Non a caso Briançon, la città più alta della Francia, sarà il villaggio olimpico delle Olimpiadi Invernali 2030.

Un comprensorio XXL per tutti i livelli

I 250 km di piste, distribuite su 4100 ettari di terreno battuto, sono suddivise tra Briançon, Chantemerle, Villeneuve e Monêtier. Gli impianti moderni collegano con facilità i vari settori con ambienti diversi da esplorare in un solo giorno. Tra gli impianti più spettacolari c’è la telecabina Le Pontillas, che porta al settore Méa, perfetto per sciatori principianti e panorami mozzafiato. Anche le vette iconiche come il Pic de l’Yret (2830 m) e il Sommet des Prorel (2566 m) offrono piste lunghe e decisamente scenografiche.

Non solo sci: il patrimonio culturale di Serre Chevalier

Serre Chevalier Vallée Briançon è l’unica destinazione che unisce un comprensorio sciistico a uno straordinario patrimonio culturale. Ogni villaggio ha il suo centro storico pittoresco con i suoi edifici antichi, mentre Briançon e la sua Città di Vauban sono circondate da fortificazioni classificate come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, che si possono ammirare dalle piste del settore Prorel, o visitare con le racchette da neve. E’ una porta d’accesso al Parco Nazionale degli Ecrins, con paesaggi mozzafiato e le sorgenti termali naturali dei Grands Bains du Monêtier. Qui ci si può immergere in piscine interne ed esterne, rilassandosi tra vasche idromassaggio e getti d’acqua rigeneranti, alimentati da sorgenti che sgorgano a una temperatura di 40°C. Si respira un’atmosfera autentica in questa valle che combina natura, cultura e sport, con oltre 50 chiese e cappelle, e ospita regolarmente tappe del Tour de France sui celebri passi alpini. Una destinazione che unisce tradizione, innovazione e bellezza naturale.

La vacanza perfetta con i bambini: tutto incluso

Dove soggiornare? Attraversando il confine francese, si arriva rapidamente al resort Club Med Serre Chevalier, situato nella splendida valle di Briançon, il luogo ideale anche per le famiglie che viaggiano con bambini. Appena rinnovato, il resort offre Kids Club dedicati ai piccoli ospiti, dai 4 mesi ai 17 anni, piste per principianti e un clima straordinario con oltre 300 giorni di sole all’anno.

Con il pacchetto Premium All Inclusive di Club Med, ogni dettaglio della vacanza è curato: sono inclusi lo skipass, attrezzature su misura firmate Rossignol e fino a 25 ore di lezioni di sci o snowboard, adatte a tutti i livelli di esperienza. Le piste spaziano dai tracciati verdi per principianti fino ai neri per i più esperti, passando per i tracciati azzurri e i rossi. Ci sono inoltre gli Easy Boarder, dove poter sperimentare le prime curve dolci a sci uniti, divertente ed emozionate.

I maestri di sci, arrivano da scuole di sci riconosciute in tutta Europa, come l’École de Ski Français (ESF), e sono una garanzia di professionalità. I genitori possono rilassarsi, i bambini sono in ottime mani: i team dedicati dei Mini Club li aiutano a indossare gli sci e a prepararsi per le lezioni, rendendo ogni momento semplice e piacevole. Per i principianti più piccoli sulle piste è prevista un’area sci esclusiva, dotata di una passerella automatica che facilita la risalita. Tutto è molto pratico e confortevole: dalle camere si scende alla ski room, dalla quale si accede direttamente ai piedi delle piste senza grandi fatiche. Nel pacchetto è incluso anche un coaching sportivo personalizzato, pensato per soddisfare le esigenze di sciatori di ogni livello, sia adulti sia bambini. E per chi ha la passione per la neve fresca, i maestri di sci sono la guida perfetta per raggiungere i luoghi più suggestivi.

Divertimento per tutti

Oltre allo sci, dal resort si può partire alla scoperta di queste montagne con le motoslitte, partecipando alle passeggiate panoramiche o alle ciaspolate di gruppo, anche in questo caso ci sono diversi livelli di difficoltà e quindi non ci sono scuse per provare l’esperienza di una camminata alpina tra i boschi ovattati che rigenera corpo e mente. I bambini, protagonisti assoluti, hanno giochi, laboratori e spettacoli per divertirsi, mentre i più piccoli (dai 4 ai 23 mesi) sono coccolati nei Baby Club con servizi personalizzati, inclusi pasti speciali e attrezzature in camera. Ma bambini e adolescenti non hanno le stesse esigenze, per questo Club Med ha ideato programmi specifici per età, con due novità lanciate nel 2023: Teens Club Med per bambini e ragazzi dagli 11 ai 13 anni e Chill Pass Club Med per ragazzi dai 14 ai 17 anni.

Coccole, delizie e Après-ski

Dopo una giornata trascorsa sulla neve, il Club Med resort è il rifugio perfetto per il relax e il benessere. Ci si può tuffare nella piscina interna riscaldata per un momento rigenerante con vista sulla valle, oppure lasciarsi coccolare nella spa (aperta anche ai ragazzi dai 13 ai 17 anni e con pacchetti speciali anche per i bimbi dai 6 ai 12 anni), dove massaggi distensivi, l’hammam e la sauna aiutano a rilassare i muscoli. Non mancano le palestre con spazi attrezzati e corsi di ginnastica e di yoga che partono di buon mattino, anche in questo caso ci sono lezioni comuni per genitori e figli. Un capitolo speciale merita la gastronomia del resort, un viaggio tra sapori internazionali e locali: dalla fondue alla raclette, passando per buffet ricchi di specialità come il pesce e la carne cucinati al momento, tanta verdura e frutta fresca, ma anche foie gras, Blue e i dolci al cucchiaio. Irresistibile anche l’angolo della boulangerie con pane di ogni tipo, fragrante sempre a partire dalla colazione. Après-ski e aperitivi sono veri e propri eventi, con DJ set e abbondanti stuzzichini, da provare lo spritz bianco di montagna. Anche dopo cena l’atmosfera si anima con musica dal vivo, balli di gruppo, karaoke e spettacoli coinvolgenti. Bandita la noia.

Relax e sostenibilità

Tra relax, sport e divertimento, Club Med trasforma la montagna in un’esperienza perfetta in coppia, in famiglia o tra amici che vogliono godersi ogni momento senza preoccupazioni, la formula Premium All Inclusive include proprio tutto. Una vacanza da programmare anche a Carnevale, Pasqua o ad aprile quando le offerte spesso sono più allettanti. A tutto questo si aggiunge il fatto che Club Med dal 2017 è impegnato a certificare ecologicamente la costruzione di tutti i nuovi resort e le ristrutturazioni con il marchio BREEAM, inoltre il 60% dell'elettricità dei resort di montagna europei proviene da fonti di energia rinnovabili. Anche tutto il comprensorio Serre Chevalier è all’avanguardia nelle pratiche ambientali, con il 30% dell’energia utilizzata generata da energie rinnovabili come pannelli solari ed energia eolica. Scelte per un approccio a uno sci più responsabile e sostenibile. E non è poco.