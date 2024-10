Saimaa, al Kekri Festival il mondo capovolto tra falò e banchetti

Saimaa, cuore della gastronomia finlandese, è Regione Europea della Gastronomia 2024 non solo in omaggio alla qualità dei suoi piatti, ma per sottolineare l’importanza della sua identità culturale e culinaria, profondamente legata al territorio. La cucina di questa pittoresca regione dei laghi, gioiello europeo col suo più grande distretto lacustre del continente, si basa su ingredienti autentici: le acque cristalline dei laghi sono ricche di pesci freschi, mentre le foreste rigogliose offrono bacche selvatiche, funghi prelibati e selvaggina. I prodotti della terra, come frutta e verdura, crescono nei campi che si alternano ai boschi, mentre il bestiame pascola liberamente nei prati soleggiati. La caccia, la pesca e la raccolta di bacche e funghi sono attività che si tramandano da generazioni e che oggi fanno parte della vita quotidiana di chi vive in questa regione. La festa tradizionale finlandese del Kekri non poteva dunque che essere uno degli eventi più rappresentativi di quest’anno eccezionale durante il quale la regione ha ricevuto un riconoscimento così prestigioso. È stata la giuria stessa del progetto Saimaa Erg (Regione Europea della Gastronomia) a concordare, già nel 2022, l'idea di organizzare il Kekri Festival a Savonlinna, una delle località più attrattive della regione, col suo castello circondato dalle acque.

Saimaa, Kekri Festival tra falò e cena vichinga

Savonlinna si prepara a ospitare per la terza volta il Kekri, la festa tradizionale finlandese che celebra la fine della stagione del raccolto. Quest'anno, la suggestiva cornice del Castello di Olavinlinna accoglierà l'evento nei giorni di venerdì 18 e sabato 19 ottobre 2024. Per due giorni, la storia e le antiche usanze rivivranno grazie a un programma che unisce tradizioni locali e atmosfere medievali.

Il Kekri Festival propone numerose attività per tutti i gusti: dalla spettacolare accensione del falò di Kekri alla vendita di prodotti stagionali, passando per canti, balli e laboratori di artigianato. Tra le attrazioni più attese, si segnalano i tornei di cavalli da tiro in stile medievale e una presentazione sulla tradizione culinaria del Kekri, che culminerà con una cena misteriosa a tema vichingo. Un'occasione unica per vivere le atmosfere del passato in uno scenario incantevole.

Kekri, banchetti gaudenti auspicio di prosperità

Il Kekri è una celebrazione che affonda le sue radici nella preistoria, quando le comunità agricole festeggiavano la fine del raccolto. In Finlandia, questa ricorrenza veniva tradizionalmente celebrata tra il 29 settembre e l'1 novembre. Il cuore della festa è rappresentato dai banchetti, dove abbondano cibo e bevande, considerati un auspicio di prosperità per il raccolto dell'anno successivo.

I piatti tipici del Kekri includono agnello arrosto, salsicce, ortaggi a radice, porridge e pane fresco. La birra e il liquore distillato, preparati con largo anticipo, accompagnano i banchetti, unendo convivialità e tradizione. Anche chi non beveva alcolici durante l'anno poteva fare un'eccezione durante il Kekri, partecipando così al rito propiziatorio per il futuro raccolto.

Kekri, il mondo capovolto

Una suggestiva immagine del castello di Olavinlinna, nella regione finlandese di Saimaa

Durante il Kekri, le giornate di lavoro all'aperto venivano sospese, ma si poteva dedicare tempo alle attività artigianali, definite "lavori silenziosi". Tra una danza e un canto, la festa diventava un'occasione di socialità, soprattutto per i più giovani. I ragazzi si travestivano da "Kekri buck", mentre le ragazze assumevano il ruolo di "Kekritär". Questi personaggi, con abiti che variavano da regione a regione, si recavano di casa in casa per chiedere di partecipare ai banchetti. In caso di offerta insufficiente, potevano anche minacciare di distruggere la stufa, in un gioco che rovesciava le normali regole sociali. Il Kekri non era solo una festa di convivialità: secondo la tradizione, durante questi giorni il mondo veniva "capovolto". Questo significava che era possibile comportarsi in modo più audace e fare rumore, azioni solitamente mal viste. Leggi anche: Foliage in Trentino: 5 mete da non perdere

Kekri, sauna calda per gli spiriti

Si credeva anche che durante il Kekri gli spiriti dei defunti potessero tornare tra i vivi. Per accoglierli, si lasciavano loro cibo e bevande, e persino una sauna calda. Gli spiriti più irrequieti venivano allontanati accendendo lanterne ricavate da rape intagliate e falò. Una delle usanze più recenti è quella di bruciare un "maschio Kekri", una figura simbolica realizzata con rametti e paglia, che viene data alle fiamme come gesto propiziatorio. Questo rituale moderno si è aggiunto a un insieme di tradizioni che continuano a mantenere vivo lo spirito della festa.

Gli Organizzatori e la Storia del Festival

Il Kekri Festival è il risultato della collaborazione tra il Museo Nazionale della Finlandia, il Castello di Olavinlinna, il Museo di Savonlinna/Riihisaari e numerosi partner locali, tra cui la cooperativa Osuuskauppa Suur-Savo, il Savonlinna Vocational College e il Boutique Hotel Lossiranta Lodge. L'idea di riprendere la celebrazione del Kekri a Savonlinna è nata nel 2022, durante la visita della giuria internazionale del progetto Saimaa ERG (Regione Europea della Gastronomia), che ha visto in questa antica tradizione un'opportunità per valorizzare la cultura gastronomica locale.

Il consiglio è di approfittare di un evento così caratteristico come il Kekri Festival per visitare Saima, Regione europea della Gastronomia 2024. In alternativa proprio la regione di Saimaa ci regala una ricetta tipica, estremamente facile da preparare: l’insalata di funghi, uno dei frutti del bosco che nella zona crescono in abbondanza. Ecco, dunque, come prepararla.

La Ricetta dell'Insalata di Funghi del Castello

Per chi volesse assaporare una pietanza tipica del Kekri, ecco la ricetta dell'insalata di funghi, un piatto semplice e genuino che rappresenta i sapori del bosco:

500 g di funghi di bosco (funghi porcini o altri non velenosi)

240 g di panna acida

100 g di cipolle

Sale a piacere

Pepe bianco e succo di limone (opzionali)

Procedimento:

Sciacquare i funghi con acqua fredda e lasciarli scolare.

Montare la panna acida.

Tritare la cipolla a cubetti.

Unire tutti gli ingredienti e mescolare.

Aggiungere il sale e regolare il sapore.

Per un tocco in più, si possono aggiungere pepe bianco in polvere e una spruzzata di succo di limone.

Buon appetito, o come dicono i finlandesi, Hyvää ruokahalua.