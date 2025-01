Barbados non solo mare: una destinazione per tutto l’anno tra festival e sport

Regalarsi una vacanza fantastica fuori dal tempo e dalla quotidianità in questo 2025? Lo si può fare scegliendo come destinazione le Barbados, meravigliose isole circondate dalle acque cristalline del Mar dei Caraibi: qui troverete speciali esperienze gastronomiche, avventure, natura e trekking, storia, cultura e attività di ogni genere. Dalla cucina locale al rum, dai siti Patrimonio dell’Umanità agli sport estremi, ecco qualche idea per pianificare il proprio viaggio ideale alle Barbados, tenendo conto degli eventi e degli appuntamenti da non perdere nell’anno appena iniziato.

1 – Holetown Festival a febbraio

Iniziamo la nostra selezione con questo festival storico nato nel 1977, che celebra il primo insediamento inglese a Barbados. Oltre alle sfilate in costume che raccontano la storia dell’isola, si potrà passeggiare tra mercati artigianali, parate, concerti, sfilate di auto d’epoca e tanto altro. Un evento perfetto per scoprire le radici culturali di Barbados e incontrare la calorosa comunità locale.

L’Holetown Festival è stato avviato da Alfred Pragnell, Keith Simmons e Trents Northern Youth Group per celebrare il 350° anniversario del primo insediamento inglese alle Barbados. Il festival, che si svolge sul sito dove era ospitata la comunità britannica, è cresciuto nel corso degli anni e si è sviluppato nell’esclusivo marchio Holetown. La sua origine lo rende una manifestazione unica, con tante varietà di musica come gospel, classica, tuk band e calypso, nonché danze popolari, presentate in concerti gratuiti all’aperto.

Il Festival di Holetown è stato anche designato dal governo come uno dei sette magnifici festival delle Barbados. I momenti salienti sono: gala di apertura e concerto della Steel Band, fiera di strada e sfilata, Holetown Dooflicky e Carnevale Bajan, Grand Floodlit Tatoo con marcia notturna, tour in autobus di Holetown, discorsi commemorativi di Alfred Pragnell, sfilata di auto d’epoca, Road Walk and Run, competizioni serali di karaoke.

2 – Sandy Lane Gold Cup a marzo

La primavera prende avvio con la corsa di cavalli più attesa dei Caraibi, che si tiene ogni anno al Barbados Turf Club. È senza dubbio un’occasione privilegiata per immergersi nell’atmosfera glamour dell’evento, con l’adrenalina delle corse: la Sandy Lane Gold Cup non è, infatti, soltanto una gara, ma una celebrazione dello stile e della tradizione, con musica dal vivo e un ambiente elettrizzante.

La location è la Historic Garrison Savannah, vicino alla capitale Bridgetown: la Garrison Savannah è stata la sede delle corse di cavalli alle Barbados dal 1845. Gli ufficiali del reggimento britannico, che erano di stanza nelle isole, usavano quella che allora era la piazza d’armi per abbinare i loro cavalli nelle corse; in seguito si unirono a loro ricchi mercanti e piantatori.

Oggi l’eccitazione prodotta dalle migliaia di spettatori esuberanti è contagiosa e le corse di cavalli rappresentano un’ottima scusa per una serie di intrattenimenti e festeggiamenti. La gente delle Barbados ama condividere il proprio sport con i visitatori, pertanto un caloroso benvenuto li attende.

3 - Vujaday Music Festival ad aprile

Non mancano i grandi festival di musica, come il Vujaday ad aprile, che riunisce numerosi stili, dalla techno alla house, ospitando dj locali e internazionali.

L’evento si tiene in diverse location dell’isola, dalle spiagge paradisiache ai resort di lusso; gli organizzatori rivelano i luoghi segreti solo a pochi giorni delle date del festival. Visitatori e abitanti delle isole potranno ballare sotto le stelle e vivere la magia della nightlife caraibica.

I lidi dorati delle Barbados, i panorami e l’unicità di ogni giorno del festival promettono esperienze indimenticabili. Tra i protagonisti delle scorse edizioni ricordiamo i Green Velvet, Lauren Lane, Lee Reynolds, Sasha, Doc Martin, Soul Clap e molti altri.

4 - Gospelfest a maggio/giugno

Il Gospelfest è un evento che celebra la fede attraverso la musica e il canto, in un’atmosfera emozionante e toccante. Con performance di artisti gospel provenienti da tutto il mondo, questo festival è un viaggio spirituale che offre concerti emozionanti e momenti di profonda riflessione, per diffondere messaggi di speranza e amore.

Il Barbados Gospelfest è stato fondato nel 1993 da quello che allora era conosciuto come Barbados Tourist Board: il primo evento è stato una produzione congiunta tra l’Ente del Turismo delle Barbados e il signor Alvin Jones degli Stati Uniti. Si è riusciti a portare a bordo il Dr. Bobby Jones del Bobby Jones Gospel e questo accordo ha dato al festival una grande visibilità, che si è estesa alla comunità gospel internazionale attraverso la sua messa in onda nel programma televisivo del Dr. Jones su Black Entertainment Television (BET).

Fin dalle origini hanno partecipato i migliori artisti gospel internazionali, tra cui Dorothy Norwood, James Moore, Ben Tankard, Douglas Miller; non sono mancati neppure musicisti emergenti Yolanda Adams e Kirk Franklin.

5 - Crop Over Festival in estate

D’estate si tiene quello che viene considerato l’evento più iconico di queste isole caraibiche, durante il quale si festeggia il raccolto della canna da zucchero con settimane di musica, sfilate, balli e il coloratissimo Grand Kadooment Day, una parata spettacolare con costumi scintillanti e tanta energia. I festeggiamenti includono concerti di soca e calypso, mercati artigianali e feste in spiaggia: una vera e propria immersione nella cultura del posto per vivere Barbados come un vero local.

Il Crop Over Festival è una rassegna che si sviluppa nell’arco di 3 mesi tra musica, arte, cibo, cultura delle Barbados e molto altro ancora. Gli eventi si concludono con una grande sfilata di carnevale conosciuta come Kadooment Day, il quale conclude la stagione del carnevale dei Caraibi ogni anno ad agosto. L’evento inizia la mattina presto allo Stadio Nazionale, quando bellissime bande mascherate attraversano le strade della città, per arrivare fino all’autostrada Spring Garden nel tardo pomeriggio.

Questo festival così unico e speciale è il frutto della fusione tra gli inglesi e gli occidentali dell’isola con il patrimonio africano.

6 – Barbados Food & Rum Festival a ottobre

Si tratta del festival per eccellenza che celebra due icone delle Barbados: il rum e la tradizione culinaria. Nel mese di ottobre visitatori e gente del posto possono prendere parte a interessanti masterclass con chef e mixologist esperti, senza dimenticare di assaporare piatti innovativi nei migliori ristoranti dell’isola. Il consiglio è poi quello di partecipare ai tour interamente dedicati al rum, concludendo quindi la giornata ballando tutta la notte in occasione di eventi esclusivi.

Descritto come l’Ultimate Foodie Dream Weekend, il Barbados Food & Rum Festival è una mecca per i buongustai di tutto il mondo, in quanto vi viene celebrato il miglior talento culinario dell’isola. Organizzato dalla Barbados Tourism Marketing Inc, ogni anno il festival trasforma il mese di ottobre in una festa culinaria che racchiude l’essenza della gastronomia locale.

L’evento è ormai diventato uno dei festival più ambiti al mondo, guadagnandosi il titolo di miglior festival culinario dei Caraibi nel 2023.

7 – Barbados Marathon Weekend a dicembre

Consigliato per chi è allenato al punto giusto, il Barbados Marathon Weekend si tiene a fine anno ed è uno dei principali eventi sportivi dell’isola: una grande maratona per tutti che vi permetterà di immergervi nelle bellezze dei Caraibi. Si può scegliere tra la maratona completa, la mezza maratona o una 5K, correndo attraverso percorsi che si snodano lungo spiagge, cittadine e strade costiere. Un’esperienza adatta sia ad atleti esperti e professionisti, sia a chi desidera vivere un’avventura più rilassata.

La prestigiosa Run Barbados Marathon si è evoluta in una delle principali attività sportive delle Barbados, nota per la sua atmosfera festosa e lo spirito di cameratismo. Il percorso unico di Run Barbados porta i partecipanti in un viaggio panoramico attraverso la costa orientale; si fondono insieme l’accogliente cultura locale, l’assoluta bellezza dell’isola e il percorso della maratona, che è allo stesso tempo naturalistico e storico.

Il 2025 segnerà 41 anni della Run Barbados Marathon e come sempre l’evento si terrà a dicembre, per offrire un’esperienza unica di 3 giorni. Chi prende parte agli eventi di corsa in tutti e tre i giorni avrà la possibilità di vincere una medaglia speciale.